【美股分析】大數據分析用戶網絡行為　Amplitude助網上營銷優化產品

從事數據分析軟件的Amplitude（美：AMPL）可以說是網上營商的好夥伴，利用大數據及人工智能，幫助企業極速了解客戶群的需要及消費習慣，從而可優化產品，提高銷售。

Amplitude的開始可以說是無心插柳，始創人Spenser Skates和Curtis Liu於2012年成立了Sonalight，推出可以無觸控方式透過話音發出文字短訊（Text by Voice）。應用程式推出初期，功能仍未完善，Spenser Skates希望藉用戶回饋作出改進，便同步開發了一套分析軟件，以收集Sonalight用戶的使用習慣數據進行分析。分析軟件迅即惹來不少初創同業的興趣。兩人見分析軟件似乎更有可為，2014年轉移焦點，在Benchmark的支持下成立了實時流動數據分析平台Amplitude。

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運用大數據分析瀏覽路徑

Amplitude的強項是利用大數據及人工智能，對用戶行為及瀏覽路徑進行細節分析及預測，為企業迅速地製作行銷漏斗（Marketing Funnel）報告，營銷及產品開發團隊繼而可作出相對調整，改善應用程式及網站的整體行銷策略以推動業務，達致預期成果，例如增加收入、建立客戶忠誠度；反過來亦可提醒企業，用戶在哪一階段最容易離開預期流程，進行補漏行動。

Amplitude成立僅6年多已夥拍Snowflake、Salesforce、Adobe及Slack等雲端平台提供垂直綜合服務，大大提升營銷功能。公司現有客包括沃爾瑪、Comcast旗下NBCUniversal、Burger King、Under Armour、Postmates、PayPal等。

直接上市顯身價

Amplitude於去年9月進軍資本市場，摒棄了傳統的首次公開發售（IPO）及併購特殊目的收購公司（SPAC）方式，而是選擇更取進及快捷的直接上市（Direct Listing）。此方式上市並無投行中介護航，公司掛牌後股東可直接在市場出售舊股，市場反應好壞完全取決於投資者。

直接上市似乎更顯企業價值及實力，上市前，Amplitude股份在非公開市場曾以介乎20至43.57美元易手，納斯達克以每股參考價35美元落墨，舊股東最多可出售3,540萬股；股份首日掛牌開報50美元，收報54.8美元，較參考價大幅高出56.5%。

上季業績勝預期

Amplitude最新公布的季度業績，維持強勁增長勢頭。截至去年9月底止第三季收入4,547萬美元，按年上升72%；毛利3,149萬美元，增加69%；毛利率收窄1.2個百分點，至69.3%；經營虧損3,676萬美元，較對上年同期238萬美元顯著擴大；期內每股虧損為93美仙。

營運數據表現亮麗，截至去年9月底止付費客戶數目達1,417個，按年增加54%。淨收入留存率為121%，較2020年同期提升2個百分點，顯示客戶使用服務的支出持續遞增。

管理層展望第四季收入介乎4,600萬至4,700萬美元；預計經調整經營虧損介乎820萬至920萬美元；經調整每股虧損7至8美仙。

綫上營銷已成為各行各業主流，疫情推動下，傳統零售亦要轉移至DTC（Direct to customer）求存。Amplitude的儀表板式報告已成功領先其他數據分析同業。雖然現時市場滲透率僅1%，但面對360億美元潛在市場規模，發展前景絕對值得看好。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【數據分析股：Amplitude（收費文章）】

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