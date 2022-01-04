華田一人票選！　2021年十大零售銀行大事回顧（下）

上一篇專欄同大家數咗華田一人票選嘅2021年十大零售銀行大事回顧第10至6位大事，今次就嚟講吓最後5強啦！

5. 一雞兩味，WeLab Bank創P-Loan新玩法！

借錢送高息戶口一直都係按揭先有嘅玩法，但係WeLab Bank就將整個Mortgage-link model套咗落P-Loan上面，仲改埋名叫GoFlexi Link，橋就係舊嘅，但都算係為香港銀行私人貸款寫下咗歷史新一頁喇！

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雖然我一直都覺得呢個GoFlexi Link唔係咁容易「用得好」同「用得到」，不過WeLab Bank作為少數有喺放貸過程中為客戶提供「現金流管理神器」嘅銀行，單係呢個位就已經要一讚喇。

唔知喺未來會唔會有其他銀行跟隨呢種玩法呢？

4. livi PayLater──都可以話係年度最差產品咯！

今年都寫過幾篇文章講「消費分期」點樣成為信用卡部門嘅救贖，始終人就係咁奇怪，借錢買嘢就十惡不赦，但係先買後付就人之常情，仲係「好好管理現金流」嘅表現𠻹。

livi見到呢個趨勢，喺各間同業都先出分期貸款嘅時候，就率先推出消費分期貸款，仲改咗名叫livi PayLater，等你以為佢同Atome一類BNPL產品一樣喇。

一來我係覺得呢隻livi PayLater係真心生不逢時，要論信用卡免息消費分期，早幾個月就已經有SC Smart同DBS Livi Fresh，打正旗號係做免息分期的，而呢隻livi PayLater就只係優惠期內全免，好難競爭啦。

二來佢根本唔係一張信用卡！大家可以睇吓livi官網描述：

livi PayLater是一種全新的消費模式，以循環式分期貸款，並通過livi PayLater Mastercard消費滿最低金額，即可享受高達36個月分期還款。

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我只係想做個消費分期啫，因乜事要搞到玩Revolving loan喺自己TU留一筆呢？而我自己亦身受其害，搞到我要寫封Declaration letter畀做緊Mortgage嘅銀行，大家用落就小心小心喇。

3. ZA派利市＋出糧Fast Pass，呢啲就係高規格＋有意思嘅新產品喇！

又差唔多到農曆新年，上年受疫情影響，大家有無一改傳統，派過／收過電子利市咁呢？

不過上年有一個好怪嘅情況，就係幾乎間間銀行都無特別標榜自己有電子利市服務，唔係佢哋無做啲Tiny enhancement例如喺FPS度加吓賀年Emoji、喺Landing page加吓恭喜發財咁，而係因為有間銀行實在做得太出色，令到其他銀行完全唔好意思話自己有電子利市。

而呢間喺電子利市上面做得超出色嘅就係ZA Bank喇！

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我諗有用過嘅人都會明白ZA Bank喺派利市上面點樣完勝所有對手，無論係入利市動作、拆利市體驗、整體配色、動畫、吉祥物、利市封、祝賀語、有ZA戶口定無ZA戶口，整個過程都係令派利市同收利市嘅雙方開心愉快。

其實都係P2P畀錢啫，中間又無錢賺嘅，咁就更證明ZA Bank係畀心機做好件事咯。

除咗派利市，ZA Bank另一香港銀行史上嘅新產品就係出糧Fast Pass，一隻主打早7日出糧嘅循環貸款產品（係吖，都係Revolving loan）。

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話佢「聰明」並唔係指隻產品有幾創新，又係Revolving loan之嘛，但係個Selling angle就好中喇。

首先喺消費者角度睇，Cash flow mismatch嘅問題一路都有，佢哋需要嘅係一個短期、小額嘅融資工具，一個星期就好，如果撞正唔好彩畀人拖糧，就算要畀貴少少利息頂多一個星期都可以，所以一般嘅分期貸款其實完全唔啱用。

其實Revolving loan有咗好耐，亦可以用嚟解決Cash flow mismatch嘅問題，只係銀行唔識Sell，消費者自然唔識Buy，所以話呢個「出糧FastPass」嘅糖衣就製造咗一個名正言順嘅理由畀消費者去申請，Selling angle就非常中喇。

2. Mox Credit應該係信用卡UX嘅新標準吧！？

Mox食住2020年推出純黑金屬卡嘅勢頭，喺2021喺呢將原本只有Debit功能嘅金屬卡上面加多一層Credit limit，就華麗轉身進軍Credit card業務，仲順手大做消費分期喇。

咁咪又係Credit card，有咩咁特別呢？就係整個UX都係市場嘅新標準喇！其中包括由Debit提升至Credit嘅版面簡潔俐落、接近即時嘅審批速度、可即時加落Google Pay／Apply Pay再即時消費，即係話真係可以做到「即時申請、即時消費」喇。

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咁都係無比較無傷害啦，Mox呢張仲同時支援實體卡同JETCO提款，亦唔係Revolving loan，同頭先第4位嗰張真係爭得好遠喇。

而後續出嘅分期貸款，喺「申請時間點」上誠意十足、申請過程流暢、收費清晰易明、申請後要翻查記錄亦十分容易，繼續合乎我對Mox一貫嘅高期望，亦係市場上「消費分期」嘅另一高水準指標喇！

1. 滙豐EveryMile卡，倚天不出、誰與爭鋒！

滙豐好耐無大型新卡，對上一張旗艦卡Red Card已經係2019 Q3嘅事，都真係好耐咯，仲有上次個宣傳明顯無今次咁浩大，所以話滙豐今次真係隆重其事架！

滙豐今次呢張EveryMile Card有兩大歷史意義，亦係我一人票選佢為2021年零售銀行界第一大事。

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首先今年真係無咩明星代言產品，我剩係諗到Ali BB代言唔知邊間銀行、Stephy代言livi、Mirror代言滙豐投資世一，不過統統都唔夠「子華神」代言信用卡咁爆喇掛！？（嗱，郭富城代表滙豐尚玉係2020年尾架喇！而黎明代言Citigold就更早喇！）

【無得飛換里數做乜？ 滙豐EveryMile「申請的意義」：按此】

如果大家覺得明星代言係膚淺，呢張EveryMile仲有個好重大嘅意義，就係一直唾棄AsiaMiles市場嘅滙豐，終於向Miles黨伸手，直接同剛Re-brand嘅Cathay卡競爭，亦將其他主打「旅遊」嘅信用卡一次過掃低晒！

EveryMile亦嘗試補足Visa Signature同Red留低嘅綫下低額消費板塊，基本上出街碌Card要賺回贈，3張滙豐卡已經填滿日常消費，除非對手玩遊擊式商戶優惠，否則都唔會有咩窿窿罅罅畀其他銀行卡進入喇。

【華田一人票選】2021年十大零售銀行大事回顧，或者「桃花依舊」先係第一大事？

以下呢10件大事，唔係係咪大家心中嘅2021年十大零售銀行大事呢？

第十位：虛銀瘋狂優惠不再，你還有在用虛銀嗎？

第九位：跨境理財通，到目前為止仍然是個理想吧

第八位：個個都話做ESG，終於有少少ESG產品喺零售層面面世喇

第七位：消費券2021，Bank Worker真係嬲嬲豬咯

第六位：鄭經理卡不再，渣打同國泰關係更進一步

第五位：一雞兩味，WeLab Bank創P-Loan新玩法！

第四位：livi PayLater—都可以話係年度最差產品咯！

第三位：ZA派利市＋出糧Fast Pass，呢啲就係高規格＋有意思嘅新產品喇！

第二位：Mox Credit應該係信用卡UX嘅新標準吧！？

第一位：滙豐EveryMile卡，倚天不出、誰與爭鋒！

2021年當然仲有好多香港銀行界大事，例如中銀Rap片流出、恒生Louisa離世、Diana過檔恒生、滙豐投資世一、WeLab疑似造馬案、VB十萬客大賽、睇電視逗嬲嬲、天星FX業務、VB高層大洗牌、花旗退市、連環釣魚事件、恒生匿名信等等，都發生咗唔少事，不過因為上述有啲唔夠Retail我就無放上榜喇。

咁論精采程度，但當然無2020年VB輪流搶閘出台咁精采喇！

2021年仲值得一提嘅，就係各Bank worker都食咗唔少散水飯，人來人往、緣起緣滅，我諗2021年銀行界最大嘅大事，應該係「桃花依舊」四字。

另外5件銀行界大事，請按【上一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (154) — [華田一人票選] 2021 年十大零售銀行大事回顧 (下)】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。