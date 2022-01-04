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【NFT】周杰倫旗下潮牌NFT40分鐘售罄　平台進帳7,796萬　成藝人聯乘NFT世一！

個人增值 18:25 2022/01/04

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台灣天王周杰倫旗下潮牌「PHANTACi」早前宣布與區塊鏈平台「EZEK」合作，將會在2022年元旦日在以太坊上推出1萬個限量NFT。在周董的加持下，全球限量1萬顆小熊NFT在約40分鐘內火速售罄，以每顆售價約1,000美元來計算，共進帳1,000萬美元（約7,796萬港元），成為目前全球藝人概念聯乘NFT的第一名。

【周杰倫進軍NFT　旗下潮牌PHANTACi元旦日起售1萬個限量NFT：按此

40分鐘售罄　進帳7,700萬

「Phanta Bear」在1月1日中午11點正式開售，全球限量1萬個，單價為0.26以太幣（ETH）計算，共進帳高達1,000萬美元（約7,796萬港元）。

在正式開賣時，網頁曾陷入停頓狀態，其後在5分鐘內即售出3,000個，約40分鐘全部售出，令「Phanta Bear」交易量成為全球第一，亦是藝人概念聯名NFT世界第一，榮登「藝人概念聯乘NFT」的全球冠軍

另外，周董自己亦有珍藏Phanta Bear，是一隻穿著以他生日日期「18」為球號的球衣、爆炸頭、雙眼呈星星狀，右手拿籃球、左手扣籃的小熊。

微博發聲明指周杰倫並未收取利益

不過，杰威爾音樂官方微博在1月2日發聲明指「Phanta Bear」並不是周杰倫推出NFT，周杰倫僅有收到來自PHANTACi送來的「Phanta Bear」NFT禮物，也為該產品的銷售成功感到開心，但周杰倫並未參與此商業行為的任何策劃經營，也未取得任何收益。

 

責任編輯：區祖飛

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