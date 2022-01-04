華田一人票選！　2021年十大零售銀行大事回顧（上）

年尾到年頭又係做吓大事回顧呃稿費嘅好日子，2021年零售銀行界發生咗咩大事呢？有咩新Product值得喺零售銀行史上留下一筆呢？

以下係我一人票選嘅2021年十大零售銀行大事，佢哋又係咪你嘅心水呢？

10. 虛銀瘋狂優惠不再，你還有在用虛銀嗎？

如果話2020年係VB派錢年，2021就係虛銀收水年，極高定期利率不再、活期利率一減再減、消費11% 回贈買少見少，都係2021年VB嘅主旋律喇。

始終銀行唔係善堂，優惠都係為咗用最短時間吸客啫，到數好唔到數後，都暫告一段落，剩低就係點樣用創新嘅產品同服務模式維繫住客戶關係，再口耳相傳咁吸客咯。

【螞蟻銀行今年降存款寶利率 首2萬存息減至1厘：按此】

隨住螞蟻銀行將會喺去年底取消2%存款寶利率，我仲有錢嘅VB剩低最後2間（你估吓邊2個？)，大家又仲有幾多間VB係有錢嘅呢？

9. 跨境理財通，到目前為止仍然是個理想吧

繼Stock Connect和Bond Connect後，Wealth Management Connect（WMC）跨境理財通應該係零售銀行界最翹首以待嘅國策，亦終於喺9月開通喇。

▼ 點擊圖片放大

WMC分為北向（港澳至內地）同南向（內地至港澳）兩種，各自總上限為1,500億人民幣，個人上限100萬人民幣，容許大灣區居民跨境購買三地嘅銀行理財產品。

大家明白內地人最想就係將錢「走出去」，WMC就係一道半開嘅門，畀內地市民透過香港買到全世界嘅資產，港澳居民又可以將手上嘅離岸人民幣變成在岸，投資內地嘅人民幣計價理財產品（息率高好多架）。

咁成個過程邊個最受惠呢？當然就係銀行喇！可惜無論係南向定北向喺申請程序上都仍然係一個「理想」（if not a joke），以北向為例，基本上香港只有中銀一家暫時係可以做到嘅，一年上限得20萬，仲要我等足2個星期咯！

要咬到跨境理財呢嚿肥豬肉，各家銀行仲有好多配套要做好喇。

8. 個個都話做ESG，終於有少少ESG產品喺零售層面面世喇

唔少Consulting firm都喺年頭預期2021年將會係銀行業嘅Green inflexion point，都真係畀佢哋講中咗。

▼ 點擊圖片放大

世界各地嘅監管機構都密鑼緊鼓咁叫銀行要預備好提供ESG data，除咗會成為銀行監管嘅一部分，仲會進一步要求銀行收緊同唔符合ESG原則機構嘅業務來往，例如滙豐就率先宣布會逐步停止向燃燒煤炭嘅企業放貸，都幾兇狠㗎。

至於零售層面，香港都開始有零售銀行整色整水整咗啲Green product出嚟，例如中銀同渣打就有Green mortgage，渣打仲有「可持續發展儲蓄戶口」添。

我嘅Comment就都係豉油撈飯、整色整水啦，至少喺零售層面，銀行賣大包又何需要你ESG呢？唔怕蝕本嘅幾時賣都得啦係咪？背後動機除咗Regulatory risk，仲有就係Brand image啦。

一齊睇吓2022年零售層面會唔會有啲好有新意嘅Green product面世喇。

7. 消費券2021，Bank Worker真係嬲嬲豬咯

大概喺一年前嘅今日，行內人稱FPS 2.0嘅功能面世，FPS除咗容許以電話號碼、電郵地址、FPS ID做Addressing以外，FPS 2.0新增以身份證號碼作為Addressing標識，容許公營機構透過身分證號碼向市民已登記嘅銀行戶口放款。

▼ 點擊圖片放大

原本打算第一隻Use case係咩呢？咪就係2021年嘅派錢計劃咯！可惜最後銀行無辦法分一杯羹，一切交由電子錢包負責，箇中原因各位看倌自有想法啦。

咁FPS 2.0最後有咩Use case呢？唔知道，可能有，不過至少我自己就無登記過，亦無幸收到公營機構嘅錢（交稅就有你份），希望FPS 2.0唔會最後成為一個笑話吧。

6. 鄭經理卡不再，渣打同國泰關係更進一步

隨住Asia Miles正式回歸國泰，長期儲Asia Miles必備嘅神器「渣打Asia Miles卡」亦步入歷史，變成新一代嘅Cathay Card喇。

▼ 點擊圖片放大

貌似改個名無咩特別啦，其實代表住國泰同渣打關係更進一步，用「糖黐豆」嚟形容都真係一啲都唔過分，除咗渣打進一步將Cathay Card嘅定位由Mass升級為Priority同Priority Private客層，仲因為渣打正完整地將整個Reward system外判咗畀Cathay，同滙豐系嘅Reward system私有制形成咗強烈嘅對比喇！

無獨有偶，滙豐喺2021年亦向Miles黨埋手，所以話今年真係香港Miles市場巨變嘅一年喇。

第十至第六位，又係咪大家心水呢？

數一數榜先，我心中2021年十大零售銀行大事第十至第六位分別係：

第十位：虛銀瘋狂優惠不再，你還有在用虛銀嗎？

第九位：跨境理財通，到目前為止仍然是個理想吧

第八位：個個都話做ESG，終於有少少ESG產品喺零售層面面世喇

第七位：消費券2021，Bank Worker真係嬲嬲豬咯

第六位：鄭經理卡不再，渣打同國泰關係更進一步

如果大家嘅心水未出現，唔使擔心住，可能都係我心中嘅頭五位喎！

下篇同大家繼續數吓2021年零售銀行界大事，全部都係我覺得2021年不得不提嘅新Product，你又有無用緊佢哋咁呢！？

2021年零售銀行界嘅頭5件大事，請按【下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (153) —[華田一人票選] 2021 年十大零售銀行大事回顧 (上)】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。