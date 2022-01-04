【女性理財】女生身材要正身「財」都要靚　3個小貼士Keep好身「財」

香港女性對於個人的身材非常重視，所以總會花上很多時間去管理個人的身材，然而除了好身材外，你又有沒有好好管理個人的身「財」呢？

新一年，以下教大家小貼士，助你新一年Keep好身「財」！

1. 理性投資

愈來愈多人投身股海，不過很多人都是對股場不認識，加上人買你買、炒炒賣賣的心態，最後發現自己也難在股場上有斬獲。市場瞬息萬變，要時刻保持正確的投資心態和觀念，不要只聽人講你就買，需要自己做功課，才不會失去方向。也不可以憑個人感覺而投資，要有理智及充足理由才去作出投資決定。

2. 借貸還款能力

睇電視搭車經常見到借貸廣告，甚麼易借易還、毋須現身、即批即過數等相信唔少人都有印象，在香港要借貸亦是非常容易的事。但借貸前必須要三思，考慮個人需要及還款能力，因為負債對個人的身「財」將會帶來大影響。所以借錢前要先考慮清楚個人的還款能力，借錢後亦要謹慎管理債務，定期還款，避免利息進一步增加。

3. 及早安排遺產

人生是不可預計的，有時候意外的發生亦在所難免。所以在身體健康的狀態下，及早為個人財產作好安排，當不幸事情發生也不致於令家人無所適從，預早安排好遺產，也可以避免在世親人發生金錢上的糾紛。

責任編輯：陳玉蓮

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