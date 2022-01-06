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【網上熱話】買朱古力奶變百萬美元獎金　中獎你又會點做？

個人增值 12:10 2022/01/06

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【網上熱話】買朱古力奶變百萬美元獎金　中獎你又會點做？

有時候，運氣話嚟就嚟！美國人十分流行買彩票，只為碰碰運氣。不過，有些人卻非常好運，成為頭獎的幸運兒，更加得到了一筆高達100萬美元的獎金。

其中一名幸運兒名叫Dennis Willoughby，居於維珍尼亞州。有一天，他到一間位於高速公路旁邊的7-11便利店，購買朱古力奶給孩子，順道買了一張價值10美元的刮刮卡彩票。然後，Willoughby刮到了「白金大獎」，中了頭獎100萬美元（約779萬港元）的獎金。

Willoughby有兩個方法可以拿取獎金，一是將100萬美元攤分30年取出，或者一次過取得640,205美元（約499萬港元）稅前款項，他選擇了把款項以現金一次過提取出來。維珍尼亞州彩票公司表示，尚有另一張中獎彩票仍然在市面流通。另一方面，因為有人中獎的緣故，所以便利店同時得到了10,000美元（約77,965港元）獎金。

得到100萬獎金的除了Willoughby之外，還有一對母女。12月初，Jernean Hunt在一間藥房買了一張有6個隨機數字的彩票，每張價值2美元。第二天，Jernean叫女兒Skyla幫忙核對彩票，發現中了5個號碼，中了一筆100萬的獎金。她可選擇一次過取得全數款項，或者每星期得到1,000美元。至於會怎樣運用這筆意外之財，Jernean表示會用來繳交帳單款項，以及希望買一輛新車。

假如各位突然得到了一筆非常巨額的意外之財，又有無諗過會點用？有人會諗買樓，有人會想先玩樂一番，不過更好的方法，不妨先將資金進行分配。除了儲蓄及應付生活開支外，也可以把一部分用來投資，為財富增值，或者為自己個人增值，例如報讀一些課程，擴闊自己的知識領域，也是很有用處的。

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責任編輯：李伊洛

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