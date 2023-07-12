【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱｜歐股基金1年升19%、中國股票基金1年跌20%（2023年7月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的滙豐強積金，羅列其「滙豐強積金智選計劃」約20隻強積金基金的近10年、5年、3年、1年及2023年上半年的回報，每月更新，以下是最新的2023年6月數據。這些數據讓大家了解，若使用滙豐，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■滙豐強積金基金的回報■

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11隻基金近一年重拾升軌 歐美股基金中短期升逾10%

近年投資市場氣氛轉好，在滙豐強積金智選計劃當中，已有11隻基金近一年表現錄得正數，包括兩隻歐洲股票基金（智優逸歐洲股票追蹤指數基金、歐洲股票基金）、兩隻北美股票基金（智優逸北美股票追蹤指數基金、北美股票基金）、環球股票基金等等，這些股票基金均升逾15%。在仍然見紅的基金當中，「智優逸亞太股票追蹤指數基金」和「平穩基金」僅跌不足1%，相信很快就會轉為正數。

懶人基金全行第一

如果你不作出投資選擇，資金會自動調配至「核心累積基金」及「65歲後基金」，因此這兩隻基金被稱為「懶人基金」。而滙豐的這兩隻基金，無論近3年、近5年或是近10年回報，都是同業中排名第一。以近5年計算，滙豐的核心累積基金每年平均升4.91%，65歲後基金每年平均升1.5%。

然而，每年約5%或約1.5%的回報，僅僅只能跑贏通脹或保本而已，要真正做到財富增值，有以下選擇。

美股基金長期跑贏

從上圖可見，截至2023年6月底，滙豐過去10年表現最佳的是北美基金，近10年來每年平均都有10.25%的回報，相當不俗。跟同類型基金比較，滙豐北美股票基金一直穩守市場領先地位，例如以5年回報相比，北美基金平均每年升10%，排名第二，近10年平均每年升10.25%，排名第4。

中港股近5年平均見紅

如同一眾同類基金，滙豐的恒指基金、中港股票基金、中國股票基金及亞太股票基金，無論是短線的2023年上半年，或是中長線的近5年平均每年都見紅。如拉長10年看，也只是勉強錄得約1%回報。儘管港股成功擺脫「六絕月」魔咒，但2023年上半年埋單仍跌864點或4.4%，上述基金期內錄得1.98%至8.31%的跌幅。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以滙豐的數據，截至今年3月底止，其強積金保守基金有97.3%資產放在存款，債券佔比增加至5.9%。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年7月7日（文章引用數據為截至2023年6月）

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