  • 27°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱！歐美股票近一年重拾升幅、中國股票一年跌20%（2023年6月更新）

強積金 16:49 2023/06/06

分享：

分享：

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的滙豐強積金，羅列其「滙豐強積金智選計劃」約20隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年5月數據。這些數據讓大家了解，若使用滙豐，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

滙豐強積金基金的回報

    點擊圖片放大
    +2

6隻基金近一年重拾升軌　歐美股基金短期回勇

經過一段動盪的市況，在滙豐強積金智選計劃當中，僅5隻基金近一年表現錄得正數，包括兩隻歐洲股票基金（智優逸歐洲股票追蹤指數基金、歐洲股票基金）、兩隻北美股票基金（智優逸北美股票追蹤指數基金、北美股票基金）及強積金保守基金。雖然未有很大升幅，這批基金的表現仍然領先同類型基金，例如智優逸北美股票追蹤指數基金排行第四，其他也是市場前十位。

懶人基金全行第一

如果你不作出投資選擇，資金會自動調配至「核心累積基金」及「65歲後基金」，因此這兩隻基金被稱為「懶人基金」。而滙豐的這兩隻基金，無論近1年、近3年或是近5年回報，都是同業中排名第一。以近5年計算，滙豐的核心累積基金每年平均升4.09%，65歲後基金每年平均升1.37%。

然而，每年約4%或約1%的回報，僅僅只能跑贏通脹或保本而已，要真正做到財富增值，有以下選擇。

美股基金長期跑贏

從上圖可見，截至2023年5月底，滙豐過去10年表現最佳的是美股基金，近10年來每年平均都有9.37%的回報，相當不俗。跟同類型基金比較，滙豐北美股票基金一直穩守市場領先地位，例如近1年排行第八、近3年和近5年均排行第二，以及近10年排行第四。以5年回報相比，美股基金平均每年升8.7%，懶人基金平均每年升4.09%，你會選哪一隻？

答案是︰小朋友才選擇。較好的理財方式是分散投資，股票基金屬於較高風險，而懶人基金或債券基金屬於較低風險，打工仔宜按照自己的年齡及風險承受能力，平均配置。

中港股近5年平均見紅

如同一眾同類基金，滙豐的恒指基金、中港股票基金、中國股票基金及亞太股票基金，近5年平均每年都見紅。如拉長10年看，也只是勉強錄得約1%回報。港股未能擺脫「五窮月」魔咒，上月恒指再挫361點或8.3%，上述基金期內錄得3.1%至9.19%的跌幅。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以滙豐的數據，截至今年3月底止，其強積金保守基金有97.3%資產放在存款，債券佔比增加至5.9%。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年6月6日（文章引用數據為截至2023年5月）

若想知更多有關強積金的資訊，請留意MPF懶人包

【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？呢一隻今年以來升16.7%！（2023年6月更新）
今日
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？呢一隻今年以來升16.7%！（2023年6月更新）
【MPF】強積金攻略、扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
2023/05/09
【MPF】強積金攻略、扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】友邦強積金表現大檢閱！5基金每年升逾10%、4隻近3年稱冠（2023年6月更新）
2023/05/08
【MPF】友邦強積金表現大檢閱！5基金每年升逾10%、4隻近3年稱冠（2023年6月更新）
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱！近1年仍全線見紅、懶人基金長期表現更佳（2023年5月更新）
2023/05/07
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱！近1年仍全線見紅、懶人基金長期表現更佳（2023年5月更新）
【MPF】冠軍基金任你揀 │ 每年平均升10%、一季勁賺18%
2023/04/22
【MPF】冠軍基金任你揀 │ 每年平均升10%、一季勁賺18%
財富及資產管理 退休組合 退休規劃產品 退休金 財富及退休規劃 退休基金 宏觀分析 外滙 財務自由 港股

下一篇文章

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？呢一隻今年以來升16.7%！（2023年6月更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】永明彩虹強積金大檢閱！近1年仍全線見紅、懶人基金長期表現更佳（2023年5月更新）
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱！近1年仍全線見紅、懶人基金長期表現更佳（2023年5月更新）
【儲蓄避險】港股又跌500點　短期高息產品大比併　1年賺4.5厘
【儲蓄避險】港股又跌500點　短期高息產品大比併　1年賺4.5厘
【高息股2023】領展全年每手派$274、股息率逾6厘｜盤點5厘以上低入場費之選
【高息股2023】領展全年每手派$274、股息率逾6厘｜盤點5厘以上低入場費之選
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
投行主管推介：一個投資策略　力抗股債雙殺　更勝60/40黃金比例？
投行主管推介：一個投資策略　力抗股債雙殺　更勝60/40黃金比例？
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？呢一隻今年以來升16.7%！（2023年6月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？呢一隻今年以來升16.7%！（2023年6月更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款