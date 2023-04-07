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【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 首季兩隻基金升1成 懶人基金長期全行第一 （2023年4月更新）

強積金 09:28 2023/04/07

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的滙豐強積金，羅列其「滙豐強積金智選計劃」約20隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年3月數據。這些數據讓大家了解，若使用滙豐，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

滙豐強積金基金的回報

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首季兩隻基金升一成

滙豐強積金智選計劃在首季有兩隻基金升幅逾一成，兩隻都是歐洲股票基金，首季的好表現也帶動這兩隻基金在近一年的回報超越保守基金。

懶人基金全行第一

如果你不作出投資選擇，資金會自動調配至「核心累積基金」及「65歲後基金」，因此這兩隻基金被稱為「懶人基金」。而滙豐的這兩隻基金，無論近1年回報，或是近5年回報，都是同業中排名第一。以近5年計，滙豐的核心累積基金每年平均升4.27%，65歲後基金每年平均升1.47%。

單看2023年第一季，雖然滙豐的「懶人基金」在同業中僅排名第四，但回報卻明顯較高。期內，滙豐的核心累積基金每年平均升5.52%，65歲後基金每年平均升3.74%。

然而，每年約4%或約1%的回報，僅僅只能跑贏通脹或保本而已，要真正做到財富增值，有以下選擇。

美股基金長期跑贏

從上圖可見，截至2023年3月底，滙豐過去10年表現最佳的是美股基金，近10年來每年平均都有9.62%的回報，相當不俗。即使是過去5年及3年，都是這隻基金跑贏。以5年回報相比，美股基金平均每年升9.02%，懶人基金平均每年升3.55%，你會選哪一隻？

答案是︰小朋友才選擇。較好的理財方式是分散投資，股票基金屬於較高風險，而懶人基金或債券基金屬於較低風險，打工仔宜按照自己的年齡及風險承受能力，平均配置。

中港股近5年平均見紅

如同一眾同類基金，滙豐的恒指基金、中港股票基金、中國股票基金及亞太股票基金，近5年平均每年都見紅。如拉長10年看，也只是勉強錄得約1%至2%的回報。港股2月出現回吐，上月先跌後升收復部分失地，恒指單月累升約3%。上述基金於3月錄得1.6%至3.52%的升幅。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以滙豐的數據，截至去年第4季止，其強積金保守基金有91%資產放在存款，4.9%放現金，債券佔比收窄至4%。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年4月6日（文章引用數據為截至2023年3月）

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