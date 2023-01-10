【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏（2023年1月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的滙豐強積金，羅列其「滙豐強積金智選計劃」約20隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新。這些數據讓大家了解，若使用滙豐，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

滙豐強積金基金的回報

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懶人基金全行第一

如果你不作出投資選擇，資金會自動調配至「核心累積基金」及「65歲後基金」，因此這兩隻基金被稱為「懶人基金」。而滙豐的這兩隻基金，無論近1年回報，或是近5年回報，都是同業中排名第一。

美股基金長期跑贏

從上圖可見，截至2022年底，過去10年表現最佳的是美股基金，儘管去年底美股大幅調整，但滙豐強積金的北美股票基金在近10年來每年平均都有約10%的回報，相當不俗。即使是過去5年及3年，都是這隻基金跑贏。

據滙豐的資料，該北美股票基金截至2022年第3季，主要持有的都是科技股，佔25.9%，10大持股首5位依次是蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、Alphabet（GOOGL）、亞馬遜（AMZN）及Tesla（TSLA）。其基金開支比率為1.24%，以股票基金而言並不算高。

中港股近5年平均見紅

如同一眾同類基金，滙豐的恒指基金、中港股票基金、中國股票基金及亞太股票基金，近5年平均每年都見紅。如拉長10年看，也只是勉強錄得約1%的回報，近一年以來更最多累跌逾兩成。雖說港股市況不佳，但亦要留意滙豐的中港股票基金，在同類基金中排名不算前列。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以滙豐的數據，其強積金保守基金截至第3季有86.7%資產放在存款，另外12.6%放債券，剩餘少量放現金。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年1月10日（文章引用數據為截至2022年12月）

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