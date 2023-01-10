  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年1月更新）

強積金 16:38 2023/01/10

分享：

分享：

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的滙豐強積金，羅列其「滙豐強積金智選計劃」約20隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新。這些數據讓大家了解，若使用滙豐，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

滙豐強積金基金的回報

    點擊圖片放大
    +2

懶人基金全行第一

如果你不作出投資選擇，資金會自動調配至「核心累積基金」及「65歲後基金」，因此這兩隻基金被稱為「懶人基金」。而滙豐的這兩隻基金，無論近1年回報，或是近5年回報，都是同業中排名第一。

美股基金長期跑贏

從上圖可見，截至2022年底，過去10年表現最佳的是美股基金，儘管去年底美股大幅調整，但滙豐強積金的北美股票基金在近10年來每年平均都有約10%的回報，相當不俗。即使是過去5年及3年，都是這隻基金跑贏。

據滙豐的資料，該北美股票基金截至2022年第3季，主要持有的都是科技股，佔25.9%，10大持股首5位依次是蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、Alphabet（GOOGL）、亞馬遜（AMZN）及Tesla（TSLA）。其基金開支比率為1.24%，以股票基金而言並不算高。

中港股近5年平均見紅

如同一眾同類基金，滙豐的恒指基金、中港股票基金、中國股票基金及亞太股票基金，近5年平均每年都見紅。如拉長10年看，也只是勉強錄得約1%的回報，近一年以來更最多累跌逾兩成。雖說港股市況不佳，但亦要留意滙豐的中港股票基金，在同類基金中排名不算前列。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以滙豐的數據，其強積金保守基金截至第3季有86.7%資產放在存款，另外12.6%放債券，剩餘少量放現金。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

 

本文最後更新日期︰2023年1月10日（文章引用數據為截至2022年12月）

 

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍

【MPF】友邦強積金表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股歐股名列前茅

【MPF】永明彩虹強積金表現大檢閱 環球股票長線跑出 港股基金狀態下滑

若想知更多有關強積金的資訊，請留意MPF懶人包

【退休積滿Fund】退休要準備幾多錢？ 專家話MPF年均回報X%可安心退休！

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）
今日
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）
【MPF】MPF全年慘蝕1800億　美股基金12月包尾　中港股票有回升跡象
2023/01/05
【MPF】MPF全年慘蝕1800億　美股基金12月包尾　中港股票有回升跡象
【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
2022/12/07
【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】友邦強積金表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股歐股名列前茅
2022/12/07
【MPF】友邦強積金表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股歐股名列前茅
【MPF】永明彩虹強積金表現大檢閱 環球股票長線跑出 港股基金狀態下滑
2022/12/06
【MPF】永明彩虹強積金表現大檢閱 環球股票長線跑出 港股基金狀態下滑
財富及資產管理 退休組合 退休規劃產品 退休金 財富及退休規劃 退休基金 宏觀分析 外滙 財務自由 港股

下一篇文章

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）
【儲蓄保險】定期存款利息創新高　儲蓄保險還有必要嗎？
【儲蓄保險】定期存款利息創新高　儲蓄保險還有必要嗎？
【儲蓄保險】虛銀收息產品　每年保證回報逾5.25厘（附短期儲蓄保比較）
【儲蓄保險】虛銀收息產品　每年保證回報逾5.25厘（附短期儲蓄保比較）
【高息股】恒指已低位反彈4成 精選8隻仍有5厘以上的高息股 食正中港通關主題
【高息股】恒指已低位反彈4成 精選8隻仍有5厘以上的高息股 食正中港通關主題
兩隻逾10厘高息股 月月派息 大基金都在買 近1個月急升兩成
兩隻逾10厘高息股 月月派息 大基金都在買 近1個月急升兩成
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款