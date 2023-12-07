【MPF】滙豐強積金大檢閱｜近一年3隻基金賺12%　美股基金長期回報第一

▲ 滙豐強積金大檢閱｜近一年3隻基金賺12% 美股基金長期回報第一

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的滙豐強積金，羅列其「滙豐強積金智選計劃」約20隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年11月數據。這些數據讓大家了解，若使用滙豐，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

數據來源：積金評級

■滙豐強積金基金的回報■

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滙豐MPF中，總共20隻基金有14隻截至11月份的近1年表現錄得正數，其中五隻升幅逾10%：兩隻美股基金（北美股票基金+11.15%、智優逸北美股票追蹤指數基金+12.03%）、兩隻歐股基金（智優逸歐洲股票追蹤指數基金+11.65%、歐洲股票基金+12.85%）以及環球股票基金（+12.29%）。

期內兩隻亞洲股票基金近1年表現個別發展：亞太股票基金跌3.84％，在總共28隻同類基金中排名尾二；智優逸亞太股票追蹤指數基金小賺1.07％，排名第七。它們11月單月分別賺5.78%及6.15%；年初以來分別蝕5.34％及1.58%。

歐股基金、環球股票基金中長線跑贏

智優逸歐洲股票追蹤指數基金近1年表現在總共11隻同類基金中排名第八；歐洲股票基金則排第三。近3年每年平均看，智優逸歐股指數基金賺5.83%排第四；歐股基金賺5.39％排第七。長線看，智優逸歐股指數基金更勝歐股基金。近5年，智優逸歐股指數基金年均升6.75%排第三；歐股基金年均升5.56%排第六；近10年，智優逸歐股指數基金年均回報4.36%全行第一；歐股基金年均回報2.65排第七。

環球股票基金近1年表現排名第五；近3年（+7.02%）及近5年（+8.61%）更分別在全行中排名第一及第二。

中港股票基金近1年全線「見紅」、長線亦蝕錢

中港股11月積弱，滙豐四隻相關股票基金單月個別發展：中港股票基金及中國股票基金分別微升0.73%及0.82%；恒生中國企業指數基金無升跌；恒指基金跌0.21％。它們近1年表現全線「見紅」：恒指基金蝕5.73%；國指基金蝕5.83%；中港股票基金挫8.1%；中國股票基金挫11.07%，更在總共59隻同類基金中排55名。

四隻中港股基金在近3年、近5年每年平均回報全為負數，均是滙豐最差表現的基金。拉長10年看亦然：國指基金每年平均蝕4.1%，其表現在總共55隻同類基金中排第52；中港股票基金每年平均蝕1.07%；中國股票基金、恒指基金分別每年平均蝕0.35%及0.83%。

懶人基金領先全行

如果你不作出投資選擇，資金會自動調配至「核心累積基金」及「65歲後基金」，因此這兩隻基金被稱為「懶人基金」。而滙豐這兩隻基金，近3年回報都是同業中排名第一。以近3年計算，滙豐的核心累積基金每年平均升2.46%，65歲後基金每年平均跌2.67%。近5年回報方面，滙豐的核心累積基金每年平均升5.59%，全行稱冠；65歲後基金每年平均升1.66%，排名第二。

然而，每年約5.59%或約1.66%的回報，僅僅只能跑贏通脹或保本而已，要真正做到長線財富增值，除了前述的歐股指數基金及環球股票基金外，還有以下最佳選擇。

美股基金長期回報稱冠

從上圖可見，截至2023年11月底，滙豐過去10年表現最佳的是智優逸北美股票追蹤指數基金，近10年來每年平均都有9.98%的回報，全行中排名第一；北美股票基金則近10年每年平均回報也有9.19%，排名第五。跟同類型基金比較，滙豐的智優逸北美股票追蹤指數基金、北美股票基金一直穩守市場領先地位。若以5年回報相比，智優逸北美股票追蹤指數基金平均每年升10.78％，排名第一；北美基金平均每年升10.41%，排名第四。

截至今年9月底止第三季末，智優逸北美股票追蹤指數基金透過直接投資於擁有相若投資目標的一項核准匯集投資基金（HSBC Pooled North America Equity Index Tracking Fund）盡量緊貼FTSE MPF North America Hedged Index的表現。其投資組合頭五大分布為科技（30.8%）、多元化消費品（14%）、健康護理（12.3%）、工業（11.6%）及金融（11.2%）；頭五大資產為Apple Inc（蘋果，6.5%）、Microsoft Corp（微軟，6%）Alphabet Inc-Class A（3.7%）、Amazon.Com（亞馬遜，2.9%）及NVIDIA Corp（英偉達，2.7%）。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以滙豐的數據，截至今年9月底止第三季末，其強積金保守基金有81.5%資產放在存款，14.7%則為現金及其他，債券佔比回落至3.8%。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.62%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年12月7日（文章引用數據為截至2023年11月）

責任編輯︰廖毅然

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