【MPF】滙豐強積金大檢閱｜近一年3隻基金升逾20%！美股基金長期回報第一

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的滙豐強積金，羅列其「滙豐強積金智選計劃」約20隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年9月數據。這些數據讓大家了解，若使用滙豐，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■滙豐強積金基金的回報■

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滙豐強積金智選計劃當中，總共20隻基金有18隻截至9月份的近1年表現錄得正數，其中八隻升幅逾10%，包括：核心累積基金（+10.92%）、智優逸均衡基金（+11.86%，期內表現在同類型中領先）、增長基金（+12.27%）、兩隻美股基金（北美股票基金+18.68%、智優逸北美股票追蹤指數基金+19.14%）、環球股票基金（+20.22%）；兩隻歐股基金（智優逸歐洲股票追蹤指數基金+24.65%、歐洲股票基金+25.66%）更升逾兩成。此外，期內兩隻亞洲股票基金近1年表現由負轉正：亞太股票基金升4.23％、智優逸亞太股票追蹤指數基金走高9.68％。

恒指、國指及中港股票基金近1年轉賺

中港股市9月仍乏力，但較8月略有改善，滙豐四隻相關股票基金期內走低2.4%至3.5%，跌幅收窄。而其中有三隻近1年來短線扭虧為盈，分別為中港股票基金（+1.74%）、恒指基金（+6.18%）及恒生中國企業指數基金（+6.45%）；中國股票基金近１年雖然仍「見紅」，惟虧損由截至8月的12.34%減至3.98％，其表現在同類型基金（共61隻）中包尾。

拉長10年看，國指基金每年平均仍蝕2.67%，其表現在同類型基金（共57隻）中排尾四（54）；中港股票基金每年平均轉蝕0.21%；恒指基金、中國股票基金每年平均回報分別只有0.03%及0.81%。

懶人基金全行第一

如果你不作出投資選擇，資金會自動調配至「核心累積基金」及「65歲後基金」，因此這兩隻基金被稱為「懶人基金」。而滙豐這兩隻基金，近5年回報都是同業中排名第一。以近5年計算，滙豐的核心累積基金每年平均升3.88%，65歲後基金每年平均升0.8%。

然而，每年約3.88%或約0.8%的回報，僅僅只能跑贏通脹或保本而已，要真正做到財富增值，有以下選擇。

美股基金長期跑贏

從上圖可見，截至2023年9月底，滙豐過去10年表現最佳的是智優逸北美股票追蹤指數基金，近10年來每年平均都有10.06%的回報，排名第一；北美股票基金則近10年每年平均回報也有9.35%，排名第五。跟同類型基金比較，滙豐的智優逸北美股票追蹤指數基金、北美股票基金一直穩守市場領先地位。若以5年回報相比，智優逸北美股票追蹤指數基金平均每年升8.12％，排名第二；北美基金平均每年升7.87%，排名第四。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以滙豐的數據，截至今年6月底止第二季末，其強積金保守基金有90.7%資產放在存款，5.3%則為現金及其他，債券佔比回落至4%。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.56%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年10月6日（文章引用數據為截至2023年9月）

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