【MPF】滙豐強積金大檢閱｜美股基金、懶人基金長期排名第一　中港股近一年仍見紅

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的滙豐強積金，羅列其「滙豐強積金智選計劃」約20隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年8月數據。這些數據讓大家了解，若使用滙豐，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■滙豐強積金基金的回報■

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滙豐強積金智選計劃當中，有12隻基金近1年表現錄得正數，其中共有5隻升逾10%，包括2隻北美股票基金（智優逸北美股票追蹤指數基金+13.59%、北美股票基金+12.52%）；兩隻歐股基金甚至升逾15%（智優逸歐洲股票追蹤指數基金+18.54%，歐洲股票基金+19.64％）；環球股票基金則升12.9％。惟全線亞洲指數基金（智優逸亞太股票追蹤指數基金、亞太股票基金、恒生中國企業指數基金、恒指基金、中國股票基金、中港股票基金）近1年表現均「見紅」。智優逸亞太股票追蹤指數基金、亞太股票基金期內分別錄得0.08%及6.93%跌幅。

恒指、國指基金近1年轉蝕逾5%

中港股市7月大反彈，8月卻後繼乏力，滙豐4隻相關股票基金（中國股票基金、恒指基金、中港股票基金、恒生中國企業指數基金）8月份錄得6.25%至8.21%跌幅，全部近1年來短線「見紅」，恒生中國企業指數基金（-5.44%）和恒指基金（-5.05%）轉盈為虧，中港股票基金（-8.46%）和中國股票基金（-12.34%）虧損擴大。拉長10年看，國指基金甚至蝕1.93%，其餘3隻只錄得約0.52%至1.53%回報。

懶人基金全行第一

如果你不作出投資選擇，資金會自動調配至「核心累積基金」及「65歲後基金」，因此這兩隻基金被稱為「懶人基金」。而滙豐這兩隻基金，近5年回報都是同業中排名第一。以近5年計算，滙豐的核心累積基金每年平均升4.49%，65歲後基金每年平均升1.26%。

然而，每年約4.5%或約1.3%的回報，僅僅只能跑贏通脹或保本而已，要真正做到財富增值，有以下選擇。

美股基金長期跑贏

從上圖可見，截至2023年8月底，滙豐過去10年表現最佳的是智優逸北美股票追蹤指數基金，近10年來每年平均都有10.96%的回報，排名第1；北美股票基金則近10年每年平均回報也有10.11%，排名第6。跟同類型基金比較，滙豐的智優逸北美股票追蹤指數基金、北美股票基金一直穩守市場領先地位。若以5年回報相比，智優逸北美股票追蹤指數基金平均每年升9.23％，排名第2；北美基金平均每年升8.79%，排名第4。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以滙豐的數據，截至今年6月底止第二季末，其強積金保守基金有90.7%資產放在存款，5.3%則為現金及其他，債券佔比回落至4%。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.53%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年9月7日（文章引用數據為截至2023年8月）

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