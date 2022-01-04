  • 20°C
香港時間 : 2022104日 (週二) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】滙豐強積金去年表現大檢閱　回報最好近30%　到底係邊隻？

14:55 2022/01/04

分享：

剛踏入2022年新一年，又是時候來總結一下去年度的強積金表現，除了檢視去年的回報表現外，亦好讓各打工仔有個參考，思考一下今年的強積金該如何配置。

滙豐強積金的市佔率在本港排首三名，意味不少打工仔都是選用滙豐的強積金，以下將會比較「滙豐強積金智選計劃」過去一年的表現。

■滙豐強積金1年累積回報比較■
（按回報低至高排序）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

以截至去年12月30日的1年累積表現來看，與北美股票有關的基金表現最好。智優逸北美股票追蹤指數基金及北美股票基金分別錄28%及27.4%的回報，表現不俗的還有環球股票基金，過去1年亦有逾20%的回報。

■滙豐強積金3年累積回報比較■
（按回報低至高排序）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

若從中期表現來看，3年累積表現最好的仍是北美股票基金，累積回報達90.7%。其次是核心累積基金及歐洲股票基金，3年累積回報分別錄得約46%及43.7%，去年表現較為失色的亞太股票基金的3年累積回報則仍有逾40%增長。

■滙豐強積金5年累積回報比較■
（按回報低至高排序）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

從5年的長期表現來看，北美股票基金同樣是表現最好，5年累計回報逾100%。而亞太股票基金、核心累積基金、中國股票基金及增長基金的回報均有50%以上。

若想知更多有關強積金的資訊，請留意MPF懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至12月30日）
2021/12/30
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至12月30日）
【MPF】駿隆：2021年強積金料人均暫蝕$3,303　總結10件你要知道的MPF大事
2021/12/24
【MPF】駿隆：2021年強積金料人均暫蝕$3,303　總結10件你要知道的MPF大事
【MPF】強積金今年人均料蝕$5,400　中港股票跑輸美股基金
2021/12/23
【MPF】強積金今年人均料蝕$5,400　中港股票跑輸美股基金
【MPF】強積金擴大投資內地債　中央政府及3政策性銀行納入豁免
2021/12/22
【MPF】強積金擴大投資內地債　中央政府及3政策性銀行納入豁免
【MPF】強積金今年資金流入或見3年新低　3基金首十一個月回報逾22%
2021/12/16
【MPF】強積金今年資金流入或見3年新低　3基金首十一個月回報逾22%
股票 基金 強積金 退休

下一篇文章

【Staycation】網民票選2021年最不喜愛酒店　第一名奪341票　半島都有上榜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【收息藍籌股】邊10隻藍籌股每年都增派息？　有一隻股息率最高近9厘
【收息藍籌股】邊10隻藍籌股每年都增派息？　有一隻股息率最高近9厘
【港元定存】最後3日！　50萬存1個月獲$2,054利息　1個月港元定存比較
【港元定存】最後3日！　50萬存1個月獲$2,054利息　1個月港元定存比較
【品味投資】Chanel／Hermès最保值手袋三甲不入　邊個品牌平均回報能倍翻？
【品味投資】Chanel／Hermès最保值手袋三甲不入　邊個品牌平均回報能倍翻？
【人民幣定存】多間銀行中長期人幣定存年息趨劃一　存6個月最高2.8厘
【人民幣定存】多間銀行中長期人幣定存年息趨劃一　存6個月最高2.8厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款