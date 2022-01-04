【MPF】滙豐強積金去年表現大檢閱　回報最好近30%　到底係邊隻？

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剛踏入2022年新一年，又是時候來總結一下去年度的強積金表現，除了檢視去年的回報表現外，亦好讓各打工仔有個參考，思考一下今年的強積金該如何配置。
滙豐強積金的市佔率在本港排首三名，意味不少打工仔都是選用滙豐的強積金，以下將會比較「滙豐強積金智選計劃」過去一年的表現。
■滙豐強積金1年累積回報比較■
（按回報低至高排序）
以截至去年12月30日的1年累積表現來看，與北美股票有關的基金表現最好。智優逸北美股票追蹤指數基金及北美股票基金分別錄28%及27.4%的回報，表現不俗的還有環球股票基金，過去1年亦有逾20%的回報。
■滙豐強積金3年累積回報比較■
（按回報低至高排序）
若從中期表現來看，3年累積表現最好的仍是北美股票基金，累積回報達90.7%。其次是核心累積基金及歐洲股票基金，3年累積回報分別錄得約46%及43.7%，去年表現較為失色的亞太股票基金的3年累積回報則仍有逾40%增長。
■滙豐強積金5年累積回報比較■
（按回報低至高排序）
從5年的長期表現來看，北美股票基金同樣是表現最好，5年累計回報逾100%。而亞太股票基金、核心累積基金、中國股票基金及增長基金的回報均有50%以上。
若想知更多有關強積金的資訊，請留意MPF懶人包！
責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : MPF理財