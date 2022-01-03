【移居台灣】去年港人移居台灣創新高　首11月近萬港人獲居留許可

▲ 【移居台灣】去年港人移居台灣創新高 首11月共9,772名港人獲居留許可

近年不少港人移居海外，2021年移居台灣港人人數更創新高，據台灣移民署最新統計，2021年1至11月共有9772名港人獲得當地居留許可，按年增加271人，而同期有1572名港人獲得定居許可，按年增加175人。

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台灣移民署最新統計，2021年1至11月有9772名港人獲得當地居留許可，按年增加271人；有1572名港人獲得定居許可，按年增加175人，均打破歷史紀錄，創下新高。

據台灣傳媒報道，陸委會副主任委員邱垂正表示，為配合2021年7月修正公布的外國專業人才延攬及僱用法，針對「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」中，擬增訂澳人士在台修讀碩博士期間，可折抵居留期間，這項修正草案已完成法案預告，正報請行政院審查當中，相信很快就可以公告實施。

據現行條文規定，港澳人士經核准赴台就學畢業後，每年在台居住183日以上，且最近一年平均每月收入超過基本工資2倍，才可申請在台灣定居。為強化延攬港澳專業人才，內政部早前預告修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，包括增訂在台就學取得博士或碩士學位的港澳居民，可分別折抵2年及1年在台連續居留期間。

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責任編輯：李瑩

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