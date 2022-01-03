科幻小改款27萬入門電動車　Hyundai Kona Electric

▲ Hyundai Kona Electric推出小改款新版，設計更時尚前衞，可加錢選配Two-tone車身顏色。

回顧過去一年，車版幾乎有一半篇幅也是圍繞電動車。無他，在大勢所趨下，各大車廠都紛紛推出電動車應市，之不過新車登場叫價動輒30、40萬以上，未必人人負擔得起。幸而最近韓國車廠現代（Hyundai）推出了新版Kona Electric，外形重新設計，加上內外配套升級，入門版一換一車價亦僅約27萬，想轉會電動車的車主們值得考慮一下。

▲ Hyundai Kona Electric推出小改款新版，設計更時尚前衞，可加錢選配Two-tone車身顏色。

Hyundai於2019年年初推出純電動CUV Kona Electric，憑着其的骰的外形、中規中矩的續航表現，以及平易近人的售價，獲得不少電動車迷青睞。相隔兩年多，新版Kona Electric終於登場。與其說是「新」，倒不如以「小改款」形容更貼切，皆因Hyundai這次就將升級火力集中在外形設計及配套上，予人耳目一新的感覺。

▲ 如扇葉般的17吋合金輪圈是新設計，有效減低風阻。

新版Kona Electric的車頭造型，幾乎是大變臉。延續了舊版的封閉式鬼面罩設計，但就刪減了相連左右兩邊日行燈的電鍍邊。鬼面罩上一粒粒的凹凸十字花紋，亦換成光滑平面，並只隱約看到廠徽下一條凸出的骨綫，減去多餘的修飾，感覺更乾淨利落。

減走黑膠包圍更高貴

分體式日行燈及LED頭燈亦有改動，日行燈比舊版扁平，多了一份「奸仔」感覺，頭燈則換上3個C形設計。至於泵把位置的黑色裝飾亦有新格局，將以往的黑色飾邊改為兩條箭形電鍍條，加上修窄了左右兩旁的Air Curtain入風口，令整體更前衞有型。

▲ 上下尾燈換上新look，更具科幻感。

車身後方改動亦算大，與車頭同樣設有分體式上下層尾燈，上方的煞車燈由原本猶如數學開方符號「√」形的設計，改為倒U字。下方的方向燈則由圓角長方形改為3條垂直長形燈，更鮮明獨特，讓人一眼就認出來。而尾泵把的黑膠包圍則與頭泵把一樣，換上兩條箭形加一條長條電鍍邊。

▲ 後座腳部空間充足，皮座椅的包覆感亦舒適。

值得一提是，在舊版Kona Electric上被稱為Urban Smart Armor的重點設計，即是將車身下方位置、輪拱及尾燈等全以黑膠包圍，猶如一套盔甲般，來到新版反而無得留低，只剩頭尾泵把，以及車側最下方的一小撮部分有圍邊，其他全改為與車身同質料及顏色。這種減少「膠味」的改動，無疑令新車更添一份高貴味道。

加大屏幕增冷暖座椅

內櫳方面，大致上沿用舊版的格局，升級部分主要在配件、用料及配色上。最大改動就是儀錶板會增闊至10.25吋，並由單一圓錶改為一幅式全LCD數碼顯示，左右兩邊分別設有時速及Power/Charge圓錶，更可按不同駕駛模式轉換成Normal、Sport及Eco模式。

▲ 雖是入門級的電動車，但駕駛艙的用料及布局設計，簡約得來絕不失禮。

中控台的觸控式屏幕則由舊款的7吋增大至8吋，支援Apple CarPlay及藍牙等功能，兩邊的按鍵亦全部移去屏幕下方，令整體布局更簡約。其他基本設備如天窗、Qi手機無綫充電、自動恆溫空調、除霧系統，以及後泊鏡頭等都齊備。值得一讚是新版增設了前座冷暖座椅功能，雖然暖座在香港未必用得着，但炎夏時座椅涼浸浸，絕對會令舒適感大增。

▲ 設有Qi手機無綫充電，但要將手機放在格內充電，較不方便。

▲ 波棍欠奉，改以電子按鍵轉波，並增設冷暖座椅功能，更見心思。

今代Kona Electric同樣有39.2kWh的細電版及64kWh的Range+大電版兩款，並沿用舊版同款的電動馬達，大電版最大馬力達204ps，最大扭力為40.3kgm，由0至100km/h加速需7.6秒。而細電版則分別是136ps及40.3kgm，但0至100km/h加速則需9.7秒，以數字上來看不算得是快捷。

續航表現不過不失

試駕的是細電版，雖然加速時未必有「一踩即去」的反應及感覺，稍稍偏向綫性，操控上亦易掌握，即使車仔細細，攻彎仍扎實穩定。惟這款車屬於高車身類型，經過路壆時會有輕微顛簸感。但頗欣賞是其隔音效果做得非常好，起步及行駛時都有電動車一貫寧靜感，以入門版來說算不俗。

▲ 沿用舊版的電動馬達，而試駕的細電版搭配了39.2kWh鋰電池。

▲ 新設計的10.25吋數碼儀錶板，會隨不同駕駛模式變成白、藍及紅3色，科幻感十足。

另一樣頗有趣的駕駛功能，是可以軚盤撥片來控制制動能量回收程度，總共分為0至3級，一般市區內開車或塞車時可用1或2級，而3級回收力則最強，適合落斜用，在拖波減速同時達至充電效果。

除可減輕煞車時造成的制動負荷外，亦為駕駛者增添幾分揸電動車的趣味。新車亦加設了不少主動安全配備，如車道保持輔助及自動緊急煞車系統等，令行車更有保障及放心。

▲ 軚盤設有控制制動能量回收的撥片，玩味十足。

▲ 充電插頭設於車頭左邊日行燈的下方。

而車主最關心的必定是其續航表現，細電版Kona Electric續航力達289km，標準充電時間為18小時，50kW快充約57分鐘可達80%。而大電版續航力則達449km，標準充電時間為29小時，50kW快充則約75分鐘達80%。

大電版一換一車價需約34萬，而雖然細電版約300km的續航數字算不上很出色，但以僅27萬較相宜的一換一車價，加上新增的多項配置及升級，的確可列入換車考慮之列。

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規格表

售價：$269,800起（一換一計劃）

車型：5門5座位電動CUV

電池：39.2kWh鋰電池

最大馬力：136ps

最大扭力：40.3kgm

驅動形式：單速減速齒輪

懸掛：前～麥花臣支柱式/後～多連桿

制動：前～通風碟 / 後～實心碟

車身長X闊X高：4,205 X 1,800 X 1,570mm

前後輪軸距：2,600mm

淨重：2,020kg

風阻系數：CD0.29

輪胎：前 / 後 ～ 215/55R17

0-100km/h 加速：9.7秒

極速：155km/h

最高續航力：289km（WLTP）

充電時間：標準18小時、快充約57分鐘80%

查詢：Hyundai Hong Kong（3428 8288）