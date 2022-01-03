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【加密貨幣】伊朗再下挖礦禁令　「採礦大遷徙」料持續流動

博客 14:35 2022/01/03

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上周加密貨幣市場再受壞消息影響，比特幣大挫，低見45,819美元，一周下跌4.16%，周一報46,991美元。而以太幣價格亦低見3,595美元，一周下跌2.92%，周一報3,796美元。

哈薩克擬建核電站吸挖礦業

伊朗於2021年12月28日發布比特幣挖礦禁令，下令關閉獲得授權的比特幣挖礦中心，以避免發生停電危機。這已是伊朗政府於2021年內第二次下令全面關閉，禁令維持至2022年3月6日。據估計，此禁令將釋放出200多兆瓦的電力用於其他用途。加密貨幣挖礦尤其是比特幣挖礦在伊朗很流行，由於該國很容易獲得天然氣，因此電力極其便宜，所以對挖礦公司非常吸引。

哈薩克政府亦正在討論一項建造核電站的計劃，他們估計從長遠來看，該計劃可以幫助該國加強其比特幣和加密採礦業。不過筆者尤其反對世界興建核電站，實在是多一間核電站便多一分危險，而加密採礦大遷徙相信會繼續不停流動找安居之所。

【日殿堂級作曲家坂本龍一出NFT　每次轉售收20%　炒價最高升20倍：按此

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

由於上周一為全港公眾假期，以下一周變化數據根據2021年12月28日至2022年1月3日計算。ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，周一報13014點，一周下跌3.95%；ix比特幣指數報11350點，一周下跌4.34%；ix以太幣指數報32574點，一周下跌3.02%。

指數 指數水平（點）* 一周變化^
ix加密貨幣指數 13014 -3.95%（-94）
ix比特幣指數 11350 -4.34%（-515）
ix以太幣指數 32574 -3.02%（-1016）
*截至2022年1月3日。^變化與2021年12月28日對比。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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