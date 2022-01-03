▲ 【2022展望】環球經濟增長料保持溫和 需提防3項風險變數

揮別動盪2021，迎接「多變」的2022年！去年全球經濟在疫情反覆下匍匐前行，金融市場亦在量寬庇護中起伏增長，整體總算是有驚無險，投資者甚或會有進帳。可是，展望今年又會如何呢？有哪些可能的潛在風險？我們大抵可從宏觀經濟、供應鏈、通脹以及利率走勢等方面加以探討，或可藉此窺見一二。

料環球經濟增長保持溫和

回看2021年，環球經濟承接2020年疫情，同樣深受困擾，卻仍可於掙扎中錄得增長，美中兩大經濟體表現雖顯得有些虎頭蛇尾，相信全年亦有不俗表現，這與前年基數較低不無關係，市場估計2021年全球經濟增長可達5.6%，其中發達經濟體復甦形勢亦優於新興經濟體。不過，今年能否保持較高的增速坊間雖有質疑，但據國基會（IMF）預測，2022年環球經濟將有3.8%增長，而經合組織（OECD）則相對樂觀，估計增長可達4.9%，至於資訊服務及分析機構IHS Markit也認為，增長率有望達4.3%。



綜觀而言，2022年全球經濟料可保持溫和復甦走勢，增幅因去年基數有所提升而難有特別驚喜，但仍不失樂觀，皆因市場流動性仍處相對寬裕階段。一方面，中國人行季報隱然改變了幣策取態，删除了「不搞大水滿灌」及「管好貨幣總閘門」。隨後，人行於上月降準放水，房貸亦有鬆動跡象，似乎標示着新一輪量寬周期的開始，為2035年人均GDP翻一倍目標打好基礎。另一方面，美國聯儲局減少購債剛開始，短期影響面不大，亦在預期之內，況且市場憧憬拜登政府逐步推出逾萬億美元基建等刺激計劃，相信在兩大龍頭國帶動下，加上歐日因近期疫情急速擴散，也陸續重啟或延長部分刺激經濟措施，將有助維持全球經濟增長動力。

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風險變數一：新冠變異病毒疫情走向



不可忽視的是，今年環球經濟增長雖可期，但仍面對眾多風險變數，例如疫情、產業供應鏈、通脹及利率等，金融市場表現同樣可能遭遇挑戰。目前，新冠變異病毒Omicron傳播迅速，掀起新一波疫情，各國紛紛再度收緊社交活動，令尚待活化的經濟商業又陷困境，且短期內仍在擴散中，停工缺勤進一步打擊供應鏈，影響生產，同時也制約了消費動能、削弱需求，成為今年經濟增長一大風險變數。不過，往後隨着接種疫苗普及，加上治療藥物陸續面世，相信可以緩和疫情打擊面，不至於完全失控。因此，疫情雖堪憂，或可抱着相對較樂觀心態視之。

風險變數二：美中貿易戰致產業供應趨緊



另一項風險變數乃是產業供應瓶頸，不但短期難以紓解，且可能進一步趨緊。無疑，疫情惡化令勞工短缺及錯配更為嚴重，美歐災情也加劇工業生產及物流混亂情況。而美中競爭對立愈演愈烈，美國全方位對華打壓，尤其高科技產業，力圖與華脫鈎自組產業鏈，加上美中貿易戰仍在僵持中，影響所及均大大不利整體經濟增長。須留意的是，今年是美國國會中期選舉，在當前官民強勢反華聲浪中，拜登政府也須回應訴求，難以對華服軟，強硬政策相信仍是未來主軸，產業供應鏈也就難言可以暢通改善。

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風險變數三：美國通脹升溫 加息壓力或增



至於美國通脹風險變數，是目前市場最為關注及憂慮的焦點之一。去年全球通脹率創十年新高，尤其是美國通脹升勢更為明顯，來得既急且猛，最新公布的2021年11月份美國消費物價指數CPl達6.8%，創近40年新高，亦較10月份急升0.6個百分點。此前，聯儲局已宣布今年1月起逐步減少購債，並明示有需要時會重啟加息行動以壓抑通脹，坊間一般估計將於6月開始加息，年內加3次各0.25%。當然，加息與否及頻率仍須視乎通脹走勢，以目前情況看，相信今年加息概率較高，但次數或未必達3次。

引發今輪全球通脹的兩大因素是能源價格上漲，以及供應瓶頸推升貨品價格。不過，在環球新一輪疫情肆虐下經濟活動急降，能源需求及價格可能會見頂回落，若足以紓緩通脹壓力，則加息次數及迫切性就會相應降低。另一方面，物流受制於廣泛疫情，相信短期內難以大幅改善，無助壓抑通脹。



對於投資者來說，大家必須提高警惕，以防聯儲局一旦落實加息帶來的金融市場震動。回看歷史，美股對「加息效應」尤為敏感，伴隨今年美國經濟增長或放緩，以及美股三大指數今年同創新高，處於較高估值水平，倘若遇上聯儲局上調利率，美股震動幅度就會放大。雖然市場一定程度上早有加息心理預期，但其衝擊力亦難以避免，投資者不可不察。相反，中國貨幣政策似乎與美國背道而馳，現今傾向於寬鬆幣策，叠加疫情控制得宜，工業生產大致恢復正常，出口強勁，相信股市在估值相對吸引下，今年或會有另一番表現。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。