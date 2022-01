【2022壬寅虎年】「樂高雲霄虎城」6米高摩天輪＋互動遊戲　消費換全港獨家LEGO套裝

踏入新一年,又是時候準備過農曆新年。留在香港過年,一樣有精彩活動等着你去玩!將軍澳商場東港城首次與樂高(LEGO)合作,推出的「樂高雲霄虎城」新年主題裝置,場內除了可以近距離欣賞洪子健(Andy Hung)創作的大師級作品、與樂高打卡拍照外,亦設有互動遊戲區,挑戰遊戲成功跟有機會換走LEGO套裝,喜歡樂高的朋友千萬不可錯過!

3萬粒LEGO砌成作品

由1月13日至2月28日期間,在東港城便可以看到一眾換上新春虎年造型的樂高人仔,喜慶洋洋與大家過新年!場內有3個打卡位,其中一個是由大中華區首位樂高專業認證大師洪子健(Andy Hung)主理的展品「福虎靈動賀新禧」,利用3萬顆樂高人手堆砌而成,全球僅得一隻,可以近距離觀賞大師級作品,絕對是打卡好地方。

另外亦有「飛天舞獅」,樂高人仔打扮成老虎仔上演醒獅大戲;及6米高的「樂高虎運當頭摩天輪」,樂高人仔坐在摩天輪上拜年,寓意新一年轉出財運祝福。加上首次展出財神造型和老虎造型的樂高人仔,相信都會成為全場焦點!

玩互動遊戲區贏LEGO套裝

拍完照,當然不少得去互動遊戲區大展拳腳,場內設有3個遊戲區,包括「財源滾滾來」、「虎虎STUNTZ威」,以及「迷你樂高老虎拼砌室」,考驗你需要眼明手快、身手敏捷。玩遊戲想換獎品?The Point by SHKP會員只需憑1,000積分,即可參與遊戲每周積分挑戰榜,最高紀錄的挑戰者,更有機會獲得50,000 The Point by SHKP積分及LEGO顆粒套裝(價值約1,000元)。

錯過了玩遊戲換樂高獎品,也可以消費購物換禮品。顧客只需即日以電子貨幣消費滿2,800元(最多累積5張不同商戶之有效單據,其中1張需為LEGO Pop-up Store中任何消費),或憑5,000 The Point會員積分加以電子貨幣消費滿2,000元(最多累積5張不同商戶之有效單據),即可換領一套全港獨家LEGO傳統人力車街景套裝及「福虎獻瑞」利市封2包,名額有限,換完即止。

「樂高雲霄虎城」 日期:1月13日至2月28日

時間:上午10時至晚上10時

地址:將軍澳重華路8號東港城

