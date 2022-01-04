【2022壬寅虎年】「樂高雲霄虎城」6米高摩天輪＋互動遊戲　消費換全港獨家LEGO套裝

踏入新一年，又是時候準備過農曆新年。留在香港過年，一樣有精彩活動等着你去玩！將軍澳商場東港城首次與樂高（LEGO）合作，推出的「樂高雲霄虎城」新年主題裝置，場內除了可以近距離欣賞洪子健（Andy Hung）創作的大師級作品、與樂高打卡拍照外，亦設有互動遊戲區，挑戰遊戲成功跟有機會換走LEGO套裝，喜歡樂高的朋友千萬不可錯過！

3萬粒LEGO砌成作品

由1月13日至2月28日期間，在東港城便可以看到一眾換上新春虎年造型的樂高人仔，喜慶洋洋與大家過新年！場內有3個打卡位，其中一個是由大中華區首位樂高專業認證大師洪子健（Andy Hung）主理的展品「福虎靈動賀新禧」，利用3萬顆樂高人手堆砌而成，全球僅得一隻，可以近距離觀賞大師級作品，絕對是打卡好地方。

另外亦有「飛天舞獅」，樂高人仔打扮成老虎仔上演醒獅大戲；及6米高的「樂高虎運當頭摩天輪」，樂高人仔坐在摩天輪上拜年，寓意新一年轉出財運祝福。加上首次展出財神造型和老虎造型的樂高人仔，相信都會成為全場焦點！

玩互動遊戲區贏LEGO套裝

拍完照，當然不少得去互動遊戲區大展拳腳，場內設有3個遊戲區，包括「財源滾滾來」、「虎虎STUNTZ威」，以及「迷你樂高老虎拼砌室」，考驗你需要眼明手快、身手敏捷。玩遊戲想換獎品？The Point by SHKP會員只需憑1,000積分，即可參與遊戲每周積分挑戰榜，最高紀錄的挑戰者，更有機會獲得50,000 The Point by SHKP積分及LEGO顆粒套裝（價值約1,000元）。

錯過了玩遊戲換樂高獎品，也可以消費購物換禮品。顧客只需即日以電子貨幣消費滿2,800元（最多累積5張不同商戶之有效單據，其中1張需為LEGO Pop-up Store中任何消費），或憑5,000 The Point會員積分加以電子貨幣消費滿2,000元（最多累積5張不同商戶之有效單據），即可換領一套全港獨家LEGO傳統人力車街景套裝及「福虎獻瑞」利市封2包，名額有限，換完即止。

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「樂高雲霄虎城」 日期：1月13日至2月28日

時間：上午10時至晚上10時

地址：將軍澳重華路8號東港城

責任編輯：嚴熹曼

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