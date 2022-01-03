▲ 【投資入門】評估財務報表可信性 了解4項常見關鍵審計事項

上市公司年報會包含核數師報告，閱讀時，我們可以留意核數師識別的關鍵審計事項，以了解核數師眼中最值得注意的財務報表事項。

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關鍵審計事項通常包括經評估的重大錯報，或涉及公司管理層或核數師重大判斷的事項。常見的關鍵審計事項包括：

1. 收入確認

收入是量度財務表現的關鍵指標，它揭示公司業務的賺錢能力。除非有實質反證，否則核數師必須假定公司的財務報表會因收入確認的舞弊，而存在重大錯報的風險。收入或毛利率突然上升，加上涉及管理層重大判斷及估計的複雜或進取的收入確認政策，通常會令收入確認成為關鍵審計事項。

2. 資產減值

投資者可以根據公司的每股資產淨值（即總資產減總負債）來評估公司的股價是否合理。因此，評估管理層的減值測試，是確保資產不被高估的重要審計環節。這是財務滙報上一個複雜的課題，需要對未來一些不確定的事件和情況作審慎的判斷。不確定的程度有機會導致資產帳面值出現重大調整。

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3. 金融工具的估值

金融工具的價值是根據管理層選擇的估值方法來量度，通常會涉及管理層的判斷和假設。採用不同的估值方法和假設，會為估值帶來很大的差異。

4. 撥備與或然負債

上市公司通常會就稅務風險、與業務有關的風險或法律糾紛作出撥備。這可能涉及對錯綜複雜的資訊和數據進行分析，以及對重大不確定的結果作出判斷。其中一個典型的例子是重大法律訴訟待決的結果。

關鍵審計事項提高了財務報表審計工作的透明度。投資者閱讀關鍵審計事項，以及財務報表上相關的披露，可以更準確地評估有關財務報表的可信性。