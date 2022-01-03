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【職場福利】法定假日由今年起逐步增加　今年新增佛誕假期

個人增值 13:50 2022/01/03

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香港有分「勞工假」（法定假期）及「銀行假」（公眾假期），不過2020年政府宣布將勞工假逐步與銀行假睇齊，並將分階段推行此計劃，從今年起新增的法定假日為佛誕。

【一年之計在砌假！ 放足半個月！如何請8日「豪」放17日？：按此

​根據《2021年僱傭（修訂）條例》，《僱傭條例》下的法定假日由2022年起至2030年逐步增加至17天，今年起新增的法定假日為佛誕。由於今年佛誕為星期日，故法定假期改為佛誕翌日，即5月9日（星期一）。

另外，勞工處發言人指，《僱傭條例》下所有僱員，不論其工作時數及年資，均可享有法定假日。如僱員在緊接法定假日之前已按連續性合約受僱（即連續受僱於同一僱主四星期或以上，而每星期最少工作18小時）滿3個月，便可享有假日薪酬。

法定假期將逐步增加，未來新增的法定假日依次為聖誕節後第一個周日（2024年起）、復活節星期一（2026年起）、耶穌受難節（2028年起）及耶穌受難節翌日（2030年起）。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 職場百科

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