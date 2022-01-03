【外滙前瞻】美俄談判烏克蘭問題助歐元轉強　加息消息已消化　美元避險需求降溫

踏入新一年，歐洲政局壓力似乎轉趨緩和。2021年12月底時，美國總統拜登與俄羅斯總統普京曾進行通話，美俄雙方貌似都想避免陷入戰爭或制裁的局面，希望透過談判來解決烏克蘭的問題。俄羅斯與北約將於本月12日舉行會談，13日會與美國及其他歐洲國家再進行會議。若能透過談判解決烏克蘭問題，歐洲地緣政局稍為穩定，恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，短綫可看好歐元。

雖然現時美元較強，但拜登政府的1.75萬億美元《重建更好未來法案》仍獲國會通過，靠着刺激經濟方案措施難以一直支撐美國經濟，若美元轉弱反有助歐元強勢。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周歐元兌美元會向上行，支持位在1.1200，阻力位在1.1500。另外，受天然氣價格上升，本周亦可關注周五公布的歐元區通脹率及其他經濟數字。

市場已消化美國加息消息

美國聯儲局在2021年已經表示今年減買債後會加息，經過一段時間後市場暫時消化了加息消息，加上市民對疫情局勢擔憂開始放緩，美元避險需求本周可能會出現降溫。另外，市場關注本周二及五美國公布的12月製造業指數及非農就業新增職位和失業率。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在95.00，阻力位在97.00。

責任編輯：嚴熹曼

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