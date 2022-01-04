【消費優惠】憑Visa卡MCL戲院2D戲票買1送1　DOUGHNUT開倉背包低至2折起

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【環保有賞】綠在區區回收便利點1周年「最6賞」 會員回收可賺6倍積分
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. MCL戲院：Visa卡2D戲票買1送1
由即日起至3月31日，憑Visa卡於MCL戲院購買星期一至五同一場次之正價2D戲票可享買一送一優惠，購買星期六、日或指定公眾假期之正價2D戲票可享8折優惠。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。
適用戲院：
2. DOUGHNUT開倉：背包低至2折起
農曆新年將至，由1月5日至9日，DOUGHNUT一連五日推出限時開倉優惠，限量歐洲版Macaroon背包以最低至6折發售、及過百款潮流背包及配飾以最低至2折起發售，每日限定袋款更可以49元低至1折入手。先到先得，售完即止。
於開倉期間，凡購買任何產品並追蹤官方 Instagram，即獲贈幻彩行山扣一個。優惠及禮品數量有限，先到先得，送/售完即止。
地點︰深水埗福華街68號地下 Doughnut 門店
時間：1月5日至1月8日（上午11時至晚上9時）、1月9日（上午11時至晚上7時）
3. ecLiving：買3件產品85折
簡簡單單ecLiving推出1月優惠，凡於門市購買3件或以上產品，全單即可獲85折優惠。此優惠不適用於牛頭牌、意美廚、小牛角、寄賣貨品、勁減貨品、換購貨品。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選