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【人民幣定存】最少11厘年息定存比較！　7日人幣定存高見13.88厘

收息攻略 13:05 2022/01/03

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踏入2022年，回顧人民幣去年表現，在岸人民幣兌美元（CNY）全年升2.62%，而離岸人民幣（CNH）全年亦升2.24%，兩者連續2年都錄得升幅。本網今次為大家比較最少達11厘年息的7天人民幣定存，當中最高達13.88厘！

【多間銀行中長期人幣定存年息趨劃一 存6個月最高2.8厘：按此

■7日人幣定存存息比較，邊間年息達13.88厘？■

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

比較7日人幣定存，南商及富邦銀行年息同為13.88厘，但前者起存額較低，只需等值3,000港元或3萬港元；後者則需等值10萬港元。不過，南商的優惠利率將於2月底結束，而富邦的期限較長，優惠期至年底。

至於恒生銀行年息雖稍遜南商及富邦，但亦達13厘，且入場門檻只需等值1萬港元，上限200萬港元，優惠至3月底。

集友銀行的年息為12.5厘，入場門檻為等值5萬港元；信銀國際年息為12厘，起存額為等值1萬港元。

值得注意的是，上述高息7日定存計劃，大多要求存戶把指定外幣兌換成人民幣，存戶需注意箇中滙兌風險。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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