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【健康增值】上癮行為影響生活及人際關係　心理治療師籲多了解關心

個人增值 15:00 2022/01/01

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對某種行為、事物情有獨鍾是人之常情，就算盲目熱愛達致瘋狂程度，也未必構成上癮行為。皆因上癮行為並不是以次數來定義，關鍵是當事人沉溺於行為背後帶來的興奮感、滿足感，在明知嚴重影響生活、人際關係的情況下，仍不能自制地繼續，才有機會構成上癮行為。

心理治療師杜健良指，以心理健康角度來分析上癮行為，基本分為兩大類：一是物質成癮，包括煙、吸毒、酒等；二是行為成癮，如賭錢、上網、手機、性、購物等。「人的某些嗜好、習慣會刺激中樞神經的獎勵系統，帶來不同的賀爾蒙，包括安多酚、多巴胺，前者是減少疼痛和壓力，後者則令人覺得興奮。當不能自控地重複某些行為，又影響日常生活的話，便有機會是上癮。」

網絡上癮湧現

在網絡科技發達的同時，人與人接觸和溝通愈來愈少，甚至電話交談也是能免則免，引致令人感到開心興奮的賀爾蒙相對減少，此時便會轉移尋找其他東西來彌補，很有可能造成如網購、沉迷社交媒體等上癮行為。

杜健良表示，網絡上癮的恐怖之處在於，患者有時會為了吸引更多like，而做出傷害自己的行為，例如衣着愈來愈性感，終至全裸時，卻又會用手機應用程式將自己的真實樣貌換掉，從中亦反映出患者接受自己的程度愈來愈低。

至於近來盛傳某天王級歌手出現性上癮，成為離婚導火綫之一，杜健良解說：「性上癮並不是指性慾特別強，如喜歡召妓、手淫、看AV等，即使每日重複做以上的行為，只要不影響身體或他人，如不會累到不能上班的話，也只算是性慾強。」簡單來說，若當事人在發生性行為後覺得慚愧，曾嘗試停止卻失敗，或者這行為影響到當事人跟其他人，特別是伴侶的關係，如已婚患者導致婚姻出現問題，已構成性上癮。

糾正扭曲觀念

近年杜健良發現不少性上癮個案多與藥物上癮扯上關係，而且有年輕化趨勢，其上癮情況十分嚴重。「有些個案已經去到不用藥物，已不能進行性行為，患者覺得一般性行為不夠刺激，致出現不舉情況，甚至不能有正常情侶關係。」

心理治療師會通過溝通去關心和了解患者行為背後的成因，其個人背景、成長經歷也有影響，從中嘗試推論出扭曲信念的由來，再尋找方案幫助患者去理解正確的信念。他舉例，對吸毒上癮，要先了解吸毒的原因，尋找當事人真正需要甚麼，再想出方案令他得到想要的東西，從而戒除吸毒行為。

 

作者：劉妙賢

責任編輯：周美好、劉妙賢

（節錄）

【原文：上癮行為拖垮日常生活 解決法：助患者理解正確信念

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