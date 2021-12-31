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【健康增值】元旦日首場「全港社區體質調查」同樂日　免費測體能攞報告兼有禮品包

精明消費 18:05 2021/12/31

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康文署於2022年1月份將會舉辦兩場「全港社區體質調查」同樂日，市民可藉此機會參加調查以了解自己的體質狀況。完成體質調查的市民更可以獲得紀念禮品包及體測報告，費用全免！

「全港社區體質調查」旨在建立本港市民的體質數據資料庫，以找出市民的運動模式與體質的關係，從而制訂長遠體育目標及政策，提升巿民的整體體質。參加市民需要分別完成一份有關生活及運動習慣的問卷，及進行一系列測試體質情況的體能測試，例如測試手握力、坐前伸、平板支撐、仰臥起坐等，不同年齡群組的參與者將會進行不同的體質測試項目。完成調查的市民可獲得免費體能檢測報告及禮品包。

有興趣了解自己體質狀況的17至79歲市民，可先經專題網頁中的「獲邀參加者登記登入」分頁　，預先使用以下特定帳號及密碼登記報名及選擇測試時段。測試需時約1小時，每小時可同時有15名參加者進行體質測試，市民亦可於當日即場報名參加。

「全港社區體質調查」同樂日詳情

第一場

日期：2022年1月1日
時間：中午12時至下午5時
地點：小西灣道15號小西灣綜合大樓2樓至4樓小西灣體育館
預約登記帳號：Funday0101
密碼：SWW0101（毋須輸入參考編號）

第二場

日期：2022年1月18日
時間：下午2時至8時
地點：大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓及7樓大埔墟體育館
預約登記帳號：Funday1801
密碼：TPH1801（毋須輸入參考編號）

 

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參加同樂日之市民建議穿着合適之運動服飾，測試前亦需進行量度血壓，填寫體能活動適應能力問卷，以確保身體狀況適宜進行測試。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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