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【好去處】中環AIA冬日摩天輪嘉年華　攤位遊戲＋旋轉木馬＋碰碰車

精明消費 10:00 2022/01/01

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聖誕剛過，但中環AIA Vitality公園舉辦的「冬日摩天輪-夢幻聖誕之旅」仍在進行中，現場有多個經典攤位遊戲。惟每日的訪客名額有限，可先網上預購門票。

活動重點之一，當然是一系列人氣經典攤位遊戲，雖然規模比以往的細，但貴精不貴多，包括有牛奶樽、射籃遊戲、碌保齡球樽等，大人細路都啱玩。而且有超過30萬隻可愛毛公仔獎品，包括有迪士尼的小熊維尼及跳跳虎、Marvel的蜘蛛俠及美國隊長，以及是《怪獸公司》的毛毛及大眼仔等，大獎的公仔更超級巨型，不妨來試試運氣。

    點擊圖片放大
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以往的機動遊戲會偏向刺激型，今年的則走親子好玩路綫，有旋轉木馬、懷舊碰碰車及大型充氣滑梯等，均會以璀璨閃爍歐洲聖誕燈飾點綴，於黃昏及入夜後特別浪漫，隨時可打卡呃Like，最適合情侶放閃。

AIA冬日摩天輪嘉年華

日期：即日起至2022年2月20日
時間：周一至四上午11時至晚上10時，周五至日及公眾假期上午11時至晚上11時
票價：單人120元起（連10個代幣）、雙人套票240元起（連20個代幣）、4人家庭套票300元起（連24個代幣）或480元起（連48個代幣）
地址：中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

購票網址

 

作者：黃依情

責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：中環AIA冬日摩天輪嘉年華 玩攤位遊戲贏30萬隻可愛公仔（收費文章）】

欄名 : 消費錦囊

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