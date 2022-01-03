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【品味投資】LEGO回報好過黃金同股票？　玩具都可以變投資工具

個人增值 18:35 2022/01/03

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你細細個鍾唔鍾意玩樂高（LEGO）積木，不過你或者諗唔到，原來小時候玩的Lego，可由玩具變成投資工具！有研究指樂高積木的每年回報高達11%，比起黃金及股票回報更高、更具投資價值。

Lego回報比黃金高出1.4%

根據《國際商業與金融研究》（RIBAF）的一項研究，回顧了1987年至2015年間2,322套樂高積木交易及拍賣，發現生產年份愈久的樂高積木套裝，價格升幅會較明顯，主要因為有部分樂高積木推出不久便宣布停產，令它的收藏價值愈來愈高，在這28年間每年平均增值11%。

文章亦有提到，自2000年後開始至2015年樂高玩具的平均回報率為12%，同期黃金的回報為9.6%，高出1.4%；而股票類的富時100指數的回報則只有4.1%。在以上的對比下，研究指樂高積木之所以回教高是因為它屬於「玩具」，不會受金融股票市場價格波動影響。

小型及大型積木更吸二手市場

研究更指，1套樂高積木停產2至3年後，二手市場的價格通常會開始上升，與中型積木組合相比，小型和大型積木組合的價格增長更快。大型積木有2007年發售的「千歲鷹」，開賣時的售價為499美元（約3,890港元），現時價格已升至799美元（約6,228港元），上升了60%。研究指，原因是小型積木組合包含了更多獨特的部件或人物，而更大的積木組合產量較少，更難找到。

在這一項研究亦有提到，樂高積木的升值潛力與珠寶、古董及其他藝術品一樣值得投資，因為隨着時間的流動和有機會停產，自然提高它的收藏價值。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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