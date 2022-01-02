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【理財個案】危疾保險保額應該要幾多　多次賠償是否必要？

保險 15:00 2022/01/02

分享：

讀者李太太42歲，為一名家庭主婦，希望為自己及先生加額投保危疾保險。看過不同的危疾保險計劃，但真的很難作出抉擇。以前購買的危疾，只可以賠償一次，所以今次就想買一份能多次賠付的危疾保險，但發現保費真是很高，如果買回單次保障的危疾保險，又好像沒有意義，應該如何選擇？

危疾保額應為收入3

如何選擇適合自己的產品？首先，不論任何人士，購買危疾保險，最重要就是關注保額，但因為很多人都不清楚配置多少保額才足夠或認為自己不需要這麼大的保額，以致產品的多樣性，令消費者側重於多次賠償。可是連第一次保障都不足夠，如何談及第二，甚至第三次？所以購買保險，首要任務是配置足夠的保額。一般由大病到完全康復，平均年期為3年。所以一般保額應為收入的3倍。

例如如果你是50萬元年薪，就應該配置150萬元保額。或者大家會疑惑，這樣保費會不會很貴？

其次，保費貴不貴主要視乎你選擇了甚麼結構的產品，例如：年期是定期還是終身？有沒有儲備成分？保單是可以單次賠償或多次賠償？多次的賠償包括哪些？以上的原因都可以導致危疾產品每年價格差距約十倍。

多次賠償保費會高昂

所以，第二是需考慮自身對費用的承受能力，對自己整體的消費、保障和儲蓄等等都要有合理分配，小心顧此失彼，使自己壓力過大。

第三，如果你有能力去選擇多次賠償的保單，無疑比單次的保障更好，始終年紀大機械壞，發生賠償概率會增加。不過危疾保險是為家庭受養人作保障的，而非受保人本身，亦非一份醫療保險。

如果你年紀大，多次賠償的計劃保費會非常高昂。除非你的仔女年齡還比較小，自身又有太多債務責任，多次就真的比較重要。否則，如果已經家庭責任較小時，選擇單次賠償或者更實用，把多餘的資金作為醫療保費、退休儲備等其他用途更佳。

李太太和她先生應該重新估算自身的危疾保險需要，減去原有的保險保障後，合理地配置額外保障，不要因為產品不斷升級，而覺得自己所擁有的計劃太差或認為買舊產品是一種無意義的行為，只要買到適合自己而保額又夠用的計劃就都是好計劃。

 

【原文：買危疾保險計劃 多次賠償非首要（收費文章）】

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撰文 : 陳韻詩 中原金融高級副總裁（AFP®財務策劃師資格認證）

欄名 : 保險百科

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