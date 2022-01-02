【好去處】恐龍出沒注意！　侏羅紀樂園騎乘2米高暴龍打卡

《侏羅紀公園》這套經典電影深入民心，將這種已絕種的史前生物重現眼前，而九龍灣這個期間限定的《侏羅紀ｘ恐龍樂園》，亦將恐龍帶到現實世界之中。由即日起至2022年2月13日舉行，樂園設有6個大型互動展區，共超過15款遊戲。

駕電動車遊恐龍樂園

場地分為兩大區域，在場內四處均設有不少展示板，講解不同品種的恐龍學名、特性等。首先必到門口的巨型恐龍頭骨卡車上打卡合照，造型像《聰明笨伯》般的模型車，加上岩石陣背景，真的有點置身於古代的錯覺。打卡位旁設有「恐龍車歷險區」兩大電動車區，讓小朋友在恐龍群中風馳電掣。

此外，小朋友可以親自駕駛迷你電動吉普車，每架電動車只可坐一人，年紀較小的可以由家長或工作人員遙控，圍繞恐龍群走一圈。於場內出現的恐龍尺寸有成人般高大，更會郁動及眨眼，可作近距離接觸及撫摸，但不少細路見到這龐然巨物，也被嚇至大哭！

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與恐龍鬥智鬥力

另一個打卡位「騎乘大暴龍」，有高度超過2米的巨型暴龍現身，雖然這隻不會動，但就可以騎上去，一嘗在恐龍背上的感覺。

另有比較溫和的玩意，不妨試試挑戰恐龍拔河大賽，與巨型的劍龍一比力量。恐龍的另一端設有麻繩，小朋友可以出盡力，看看是否能夠拉動沉重的恐龍。另一個玩意「洞穴區」，小朋友可以戴上頭盔化身考古學家，深入黑漆漆的洞穴之內，手持挖掘工具去尋找恐龍骨頭及化石，不過洞穴沒有燈光，只靠頭上頂燈照明，怕黑的小朋友就要挑戰膽量了。

多個恐龍互動遊戲

至於場地另一邊，則有更多親子互動遊戲，當中包括代恐龍媽媽用奶樽為3隻小恐龍餵水，小朋友將水唧入恐龍口中。小朋友更可以穿上實驗袍，扮演恐龍保育員，家長則可以用手穿上恐龍玩偶中，控制小小速龍，以及和小屋中一眾會眨眼的恐龍BB拍照留念。另一個「騎乘走龍」玩意，更可以騎上移動緩慢的機械恐龍，漫遊樂園之中。

現今的小朋友都喜歡打機，會場有多款與恐龍有關的遊戲，可以無限任玩。有可以用把手為翼龍加速的飛行比賽、要靠雙腳狂奔來逃避恐龍捕食的體感遊戲，甚至可以與恐龍打Boxing。

所有遊戲及玩意適合不同年齡小朋友參與，但要留意部分遊戲有高度限制，僅限150cm或以下小童參加。意猶未盡的話，會場亦設有一個小型精品店，售賣各種恐龍精品及玩具。

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《侏羅紀ｘ恐龍樂園》 日期：即日起至2022年2月13日

時間：每日分4節，周末增至6節（每節90分鐘）

票價：

星期一至四：成人168元、小童218元、親子套票（1成人及1小童）350元

星期五、六、日及公眾假期：成人188元、小童238元、親子套票（1成人及1小童）380元

地址：九龍灣常悅道18號富通中心PORTAL 6311一樓

購票網址

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園】