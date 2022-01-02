【虛擬資產】手塚治虫手稿製成《阿童木》NFT拍賣　382萬港元成交　創日系作品新高

▲ 【虛擬資產】手塚治虫手稿製成《阿童木》NFT拍賣 382萬港元成交創日系作品新高

NFT加密藝術市場近期是最炙手可熱的話題，多件NFT加密藝術作品在2021年寫下多項成交歷史新高。近日動畫製作公司手塚製作就把日本「漫畫之神」手塚治虫的動畫手稿，製作成NFT項目《來自手塚治虫的碎片》，並成功拍賣阿童木系列NFT。

【NFT2021年成大熱投資 NFT投資5大基本知識你又知唔知？：按此】

4萬動畫手稿排列而成

據日本傳媒《美術手帖》報道指，於2021年12月15日開始進行拍賣的是《阿童木Astro Boy／鉄腕アトム》，也是《來自手塚治虫的碎片》NFT項目第一波作品。是次拍賣的《阿童木》，為手塚製作所官方授權的數位馬賽克藝術，由多達4萬篇黑白與彩色原版動畫手稿所排列而成的作品，每張手稿都代表了手塚治虫的單件作品或人物。

該拍賣已在2021年12月18日完成，起賣價為10個以太幣（約46萬日圓，即3.1萬港元），最終成交價達到了120個以太幣（約5,600萬日圓，即382萬港元），被一名叫D67C91的網友成功入手，創下日系NFT作品最高交易紀錄。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

責任編輯：劉子瑜

【原文：《阿童木》NFT拍賣 382萬成交日系作品新高】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經