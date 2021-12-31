【健康增值】元旦日起1946至1972出生合資格市民　可參加大腸癌篩查

大腸癌篩查計劃由2016年推出，以資助本港沒有大腸癌徵狀的市民每兩年在私營機構做一次預防大腸癌檢查。而1946至1972年出生的香港居民，由元旦日起可以開始參加篩查計劃。

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衞生署日前宣布，由2022年1月1日開始，1946至1972年出生的香港居民，即元旦日起計50歲至75歲之市民符合資格參加大腸癌篩查計劃。計劃自2016年推行以來，已經有超過27.5萬名市民參加。

計劃參加者在約見醫生後，會安排大便免疫化學測試，如結果呈陽性便會轉介再接受政府資助大腸鏡檢查。如呈陰性則建議2年後再做檢查。每次診症可獲政府資助280元，在計劃下接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助8,500元；若毋須切除瘜肉，會獲定額資助7,800元。醫生在提供大腸鏡檢查時，可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。

大腸癌為本港第二最常見的癌症，定時做檢查可以及早識別未出現病徵的大腸癌患者，提早接受治療。合資格人士如參加篩查計劃，可先登記「醫健通」加入電子健康紀錄互通系統，或致電3467 6300向中心查詢。計劃詳情請瀏覽衞生署專題網頁。

責任編輯：嚴熹曼

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