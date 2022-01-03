【Staycation】網民票選2021年最不喜愛酒店　第一名奪341票　半島都有上榜

疫情之下，港人無法去旅行，不少人改為Staycation（宅度假），一嘗偽旅行的滋味。不少港人更會在社交平台交流酒店住宿心得，上月底有網民更發起投票活動，選出住完一次後不想再去或未去過但不想去的酒店，截至12月31日，最不喜愛第一名酒店票數高達341票！究竟大家喺呢啲酒店遇過咩唔如意事件？如果大家唔想中伏，就要睇睇網民分享！

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■2021年網民票選最不喜愛酒店■

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馬哥孛羅香港酒店以341票成為網民最不喜愛酒店第一名，有多名網友分享酒店房間有罨味、隔音差，而食物質素普通等。至於第二名的半島酒店，一共獲得75票，不少網友大嘆失望，另有網友指性價比特低。至於第三名的悅來酒店亦有65票，有網友指酒店好舊又骯髒。

常說網民創意無限，前10名最不受歡迎酒店還包括「萬國大酒店」，合共獲得22票，不過眾所周知所謂的「大酒店」並非真酒店，應該屬網友開玩笑之作。大家在選擇Staycation的酒店時，不妨先參考網上不同的評價再預訂，以減少中伏機會。

責任編輯：曹佩鈞

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