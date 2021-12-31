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【港鐵月票】都會票50元扣減優惠1月1日結束！　把握最後機會享優惠價

精明消費 14:50 2021/12/31

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【港鐵月票】都會票50元扣減優惠1月1日結束！　把握最後機會享優惠價

港鐵月票都會票、全月通加強版等的50元折扣優惠將在2022年1月1日完結。都會票的折扣價將由現時385元變成原價的435元，有需要的打工仔可把握今明兩日最後優惠購買 ！

【聯營過海綫1月2日起加價3.2% 九巴月票票價維持不變（附加價路綫）：按此

港鐵今年首次啟動減價機制，於6月27日起減價1.85%，而「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門 – 南昌全日通」的新票價在7月1日已生效。港鐵早前按新票價提供50元折扣優惠，購買2021年7月至12月的「全月通加強版」及在2021年7月1日至2022年1月1日購買「港鐵都會票」，可享有50元扣減。

現時都會票的折扣價為385元，1月2日起購買將不能享有50元折扣優惠，需以原價的435元購買。由於乘客在購買都會票當日起計的14日內作首次使用，於首次使用起計40日內單程往來指定車站共40次。所以，如有需要使用都會票的打工仔，可把握今明日享最後折扣價385元。而「全月通加強版」的50元折扣只限於購買2021年月7至12月的月票，即「全月通加強版」已無緣再享用50元扣減。

■港鐵全月通加強版已需用原價購買■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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