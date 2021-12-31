【NFT】2021年成大熱投資　NFT投資5大基本知識你又知唔知？

NFT是近期的熱門投資之選，不少人把社交平台轉換上NFT頭像，亦有明星藝人進軍NFT市場。不過，交易金額並非便宜，過程又看似複雜，令人對此投資工具產生疑問。到底它是一項怎樣的投資呢？本網整合了3大NFT範疇的疑問，包括有基本NFT知識、NFT交易流程、NFT拍賣資訊。本文先為大家解開5大NFT基本知識。

1. NFT到底是甚麼？

NFT由區塊鏈技術生成，是一種獨一無二的代幣（Token），從而賦予數碼作品「唯一性」，使它無法被假冒、偽造。一件作品經過NFT保證後，沒有NFT做出的複製品是屬於無效的複製品。在NFT運作上可以分為多份，即是將一件虛擬作品的擁有權切成多等份，再推出到市場出售。收藏者買入了作品的NFT代幣，就等於成為了共同擁有者之一。

2. 任何東西都可以變成NFT嗎？

NFT可以是任何數碼物品，由畫作到音樂，而且不論是實體的藝術品，或是數位化的成品，都可以藉由「鑄造」（Minting）過程，產生獨一無二的NFT。目前常見的NFT有以下幾種：

圖像、畫作等藝術品

遊戲

球員卡

影片

音樂

虛擬角色

3. NFT稀有性和真確程度

經常說NFT是稀有的，那到底會每款的NFT數量是多少呢？由於NFT是非同質化及儲存於區塊鏈內，NFT資產擁有者（通常是數碼資產，例如數碼藝術品）知道只有自己擁有該枚NFT。在部分情況下，藝術家或擁有者可以選擇使用智能合約為同一件作品生成數量有限的NFT，就像藝術家可以推出實體作品的限量版本一樣。NFT買家只要查看NFT代碼，便能知道限量NFT的數量。

而在NFT的真確程度方面，都是可以查證的。因為當利用區塊鏈鑄造NFT，這一個NFT便會成為獨一無二的代幣，任何人都可以查閱，以確定元數據、擁有權歷史、TokenID、區塊鏈地址和其他相關資料。此外，由於區塊鏈交易可供公眾查閱，買家可以看到初次鑄造NFT的地址。

4. NFT如何記載擁有權歷史？

每枚NFT的擁有權歷史紀錄也可以公開查閱，因為NFT的每次轉讓或交易，以及曾擁有該NFT的每個電子錢包區塊鏈地址，都會記錄於區塊鏈上，所以每枚NFT的記錄不能被更改或刪除，因此其出處準確且可驗證，並會自動記錄。

5. NFT的儲存位置

佳士得拍賣行網頁指，每枚NFT都儲存在區塊鏈上，大部分情況下也使用最初鑄造NFT的區塊鏈，例如Beeple的《每一天：前5000天》就是在以太坊區塊鏈上鑄造，某個區塊鏈上鑄造的NFT可能無法轉移至另一個區塊鏈。

想在NFT市場做交易？下一文章為你解開NFT交易基本流程，記住繼續留意我哋嘅更新。

責任編輯：區祖飛

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