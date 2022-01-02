【職場調查】首10月美國人遞3900萬封辭職信　企業推4天上班留員工

工作壓力會損害員工心理健康，而疫情更加劇了這一狀況。今年首10個月，美國人遞交了近3900萬封辭職信，創下20年來新高，許多打工仔表示，正在重新思考個人與工作的關係。

工時增 疫情令壓力趨升

根據績效管理諮詢公司蓋洛普（Gallup）的一項調查，在過去20年裏，美國人平均工作時數每日增加了1.4小時。對他們來說，隨着疫情下通勤時間和日程變得愈來愈不規律，其壓力亦愈來愈大。在今年的一項調查，就顯示有16%的美國上班族，其上班時間每周超過60小時，高於2011年的12%。

4天工作制 彈性安排時間

世界大型企業聯合會（The Conference Board）近期的調查發現，在1,800名受訪美國員工之中，一半回應者表示，與工作量相關的壓力正損害他們的心理健康。

對於這個現象，不少企業作出應對，希望減低員工離職率和提升士氣。有些企業強制全公司休假和於特定時間禁止開會，管理層亦嘗試更大膽的上班模式，包括實行4天工作制，以及讓員工安排自己的工作時間。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：美辭職創20年高 企業增休假振士氣（收費文章）】

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