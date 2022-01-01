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【消費優惠】九龍酒店自助晚餐628元嘆盡3款鮮蠔　網上預訂享75折

精明消費 13:00 2022/01/01

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香港人喜歡食海鮮，生蠔也很受歡迎。九龍酒店倚窗閣於1月3日起推出「品味鮮蠔」海鮮自助晚餐，嚴選當造的3款鮮蠔，再加上不同種類的海鮮菜式，相當豐富。由即日起至1月13日，到eShop預訂可享75折優惠，1月14至31日期間預訂則可享8折。

自助餐供應3款鮮蠔，包括爽口而帶有海水鹹鮮的法國Fine de Claire、愛爾蘭石蠔及味道鮮甜的美國生蠔，還配合薄荷蘋果青瓜番茄雞尾酒汁、蜂蜜紫薑酸青瓜雞尾酒汁及勁辣香茅辣椒雞尾酒汁，為是夜「蠔」宴揭開序幕。

另外，有以鮮蠔設計的熱葷菜式，包括水牛城炸生蠔、櫻花蝦炸蠔餅、鹹蛋黃炒脆生蠔、蒜蓉金菇粉絲蒸廣島蠔等。食客更可品嘗多款時令凍海鮮，如加拿大雪花蟹腳、智利藍青口等。

甜品就以綠茶做主題，包括特濃咖啡綠茶歌劇院蛋糕、白摩卡綠茶泡芙、綠茶意大利芝士餅和咖啡抹茶芭菲，還有Haagen-Dazs雪糕，為是次自助晚餐畫上完美句號！

    點擊圖片放大

 

九龍酒店倚窗閣「品味鮮蠔」海鮮自助晚餐

價錢：
成人正價：628元起（另收加一服務費）
長者及小童正價：478元起（另收加一服務費）
查詢電話：2734 3803

 

作者：招美寶

責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：九龍酒店生蠔海鮮自助晚餐 網上預訂可享75折起（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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