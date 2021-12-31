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疫下6位數開按摩店1年極速回本兼開分店　蘇麗珊：對香港依然有信心（立即收看）

個人增值 20:00 2021/12/31

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蘇麗珊在電影《哪一天我們會飛》，自然演技令人印象深刻，為演藝事業打響名堂。近年她除參演電影及電影劇外，更積極涉足商界。2020年，她眼見疫情下社會氣氛欠佳，便投資6位數與合夥人開設按摩店，望能為港人帶來喘息放鬆的空間。她坦言疫下創業有風險，「我們當時有共識，依然對香港這個地方有信心。」幸運地，開業近1年已回本並有盈利，更已計劃進駐不同地區開分店。

投資6位數創業　為港人疫下打氣

2020年世紀疫症新冠肺炎於全球各地蔓延，雖然時至今日不少人已開始習慣疫下新常態，但蘇麗珊回想起當時整個社會氣氛低迷，令她印象非常深刻：「當時晚上6時後禁堂食，人們不敢外出，整個香港都似失去生氣般。」為了讓港人能有放鬆空間，蘇麗珊與友人一直在疫情下籌備開設按摩店shh massage & spa，並在疫情稍緩和時順利開業。

在經濟低迷，前景茫茫下大膽投資6位數開店，蘇麗珊坦言雖有風險，但仍對香港有信心：「我們（與合夥人）當時有共識，依然對香港這個地方有信心，認為情況未到很差。」

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按摩店主打旅遊體驗

疫情期間，港人難以外遊，本地旅遊體驗成為一大商機。蘇麗珊的按摩店亦從中受惠，開業1年已極速回本並有盈利，更已開設分店擴充。「首間店開在九龍城時，我們已設計成希望有旅行的感覺，讓來到的客人可以短暫逃離繁忙的都市。」她認為，以往不少港人只會在渡假時才會想去按摩，但現時難以外遊，就會願意在香港花費，尋找旅行的感覺。按摩店成立主打優質環境但價錢親民，在她的宣傳之下，成功吸引不少熟客，更把握租金較低的時機，分店由九龍區擴充至港島區，新分店開於銅鑼灣。

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除了經營按摩店外，蘇麗珊也於今年年初開設網上餅店「日月之幸」，主打煙韌鬆軟型的貝果（Bagel）。網上餅店同樣獲得不錯的成績，成功與不同的咖啡店、酒店及團體合作，累積到一定客源，但由於要顧及租金及人手等開支，不過她暫未有開實體店的想法，目前會專注於開拓不同的寄賣點，打好基礎再作打算。

樓價太高拒上車　無謂添經濟壓力

雖然進軍商界獲得不錯的成績，但蘇麗珊暫時未有置業的計劃，更認為與其勉強上車不如享受簡單的生活：「現時樓價太高，300多呎的單位，樓價高達500萬元，甚至是800萬元，高得不太合理。如果我有現金在手，就寧願做多些能自我增值，而且又有滿足感的事。」

她現時一直租樓住，不擔心將來樓價再升，會錯失現時上車時機，更不認同買樓是人生的目標之一：「很多人覺得買樓是終極目標，但我不認為這件事有那麼重要，但人最重要是開心，如果現時收入已能支撐日常生活，那樣已經足夠，若然買樓會增加經濟壓力，那又何苦呢。」

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記者：李瑩

 

同場加映：【理財Star Talk】錢放着不會生錢寧創業　林秀怡：趁後生去闖　疫市6位數開美容店

欄名 : 理財Star Talk

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