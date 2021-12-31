  • 19°C
香港時間 : 20211231日 (週五) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫下6位數開按摩店1年極速回本兼開分店　蘇麗珊：對香港依然有信心

個人增值 15:15 2021/12/31

分享：

疫下6位數開按摩店1年極速回本兼開分店　蘇麗珊：對香港依然有信心

蘇麗珊在電影《哪一天我們會飛》，自然演技令人印象深刻，為演藝事業打響名堂。近年她除參演電影及電影劇外，更積極涉足商界。2020年，她眼見疫情下社會氣氛欠佳，便投資6位數與合夥人開設按摩店，望能為港人帶來喘息放鬆的空間。她坦言疫下創業有風險，「我們當時有共識，依然對香港這個地方有信心。」幸運地，開業近1年已回本並有盈利，更已計劃進駐不同地區開分店。

投資6位數創業　為港人疫下打氣

2020年世紀疫症新冠肺炎於全球各地蔓延，雖然時至今日不少人已開始習慣疫下新常態，但蘇麗珊回想起當時整個社會氣氛低迷，令她印象非常深刻：「當時晚上6時後禁堂食，人們不敢外出，整個香港都似失去生氣般。」為了讓港人能有放鬆空間，蘇麗珊與友人一直在疫情下籌備開設按摩店shh massage & spa，並在疫情稍緩和時順利開業。

在經濟低迷，前景茫茫下大膽投資6位數開店，蘇麗珊坦言雖有風險，但仍對香港有信心：「我們（與合夥人）當時有共識，依然對香港這個地方有信心，認為情況未到很差。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

按摩店主打旅遊體驗

疫情期間，港人難以外遊，本地旅遊體驗成為一大商機。蘇麗珊的按摩店亦從中受惠，開業1年已極速回本並有盈利，更已開設分店擴充。「首間店開在九龍城時，我們已設計成希望有旅行的感覺，讓來到的客人可以短暫逃離繁忙的都市。」她認為，以往不少港人只會在渡假時才會想去按摩，但現時難以外遊，就會願意在香港花費，尋找旅行的感覺。按摩店成立主打優質環境但價錢親民，在她的宣傳之下，成功吸引不少熟客，更把握租金較低的時機，分店由九龍區擴充至港島區，新分店開於銅鑼灣。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

除了經營按摩店外，蘇麗珊也於今年年初開設網上餅店「日月之幸」，主打煙韌鬆軟型的貝果（Bagel）。網上餅店同樣獲得不錯的成績，成功與不同的咖啡店、酒店及團體合作，累積到一定客源，但由於要顧及租金及人手等開支，不過她暫未有開實體店的想法，目前會專注於開拓不同的寄賣點，打好基礎再作打算。

樓價太高拒上車　無謂添經濟壓力

雖然進軍商界獲得不錯的成績，但蘇麗珊暫時未有置業的計劃，更認為與其勉強上車不如享受簡單的生活：「現時樓價太高，300多呎的單位，樓價高達500萬元，甚至是800萬元，高得不太合理。如果我有現金在手，就寧願做多些能自我增值，而且又有滿足感的事。」

她現時一直租樓住，不擔心將來樓價再升，會錯失現時上車時機，更不認同買樓是人生的目標之一：「很多人覺得買樓是終極目標，但我不認為這件事有那麼重要，但人最重要是開心，如果現時收入已能支撐日常生活，那樣已經足夠，若然買樓會增加經濟壓力，那又何苦呢。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

記者：李瑩

 

同場加映：【理財Star Talk】錢放着不會生錢寧創業　林秀怡：趁後生去闖　疫市6位數開美容店

欄名 : 理財Star Talk

最新專欄文章 更多

【理財Star Talk】東張主持林希靈為繼承家族傳統　孖男友6位數創節慶食品品牌
2021/12/27
【理財Star Talk】東張主持林希靈為繼承家族傳統　孖男友6位數創節慶食品品牌
【理財StarTalk】高鈞賢內地發展6年回巢　生意多番挫敗悟經營之道
2021/12/25
【理財StarTalk】高鈞賢內地發展6年回巢　生意多番挫敗悟經營之道
理財StarTalk - 台慶贏51萬現金獎放銀行2年無用過　黃庭鋒靠家人「慫恿」置業：筆錢幫咗我好多（立即收看）
2021/12/24
台慶贏51萬現金獎放銀行2年無用過　黃庭鋒靠家人「慫恿」置業：筆錢幫咗我好多（立即收看）
理財StarTalk - 馬景華分享年輕人上車攻略：低息環境供樓當儲錢　忌貪新樓買蚊型盤（立即收看）
2021/12/17
馬景華分享年輕人上車攻略：低息環境供樓當儲錢　忌貪新樓買蚊型盤（立即收看）
理財StarTalk - 20歲首置獲利百萬　買中白石角獨具慧眼？　馬景華：有運氣（立即收看）
2021/12/17
20歲首置獲利百萬　買中白石角獨具慧眼？　馬景華：有運氣（立即收看）
疫情 SPA 蘇麗珊 自我增值 創業 香港 酒店 九龍城

上一篇文章

【元宇宙】韓手遊商擬2022年中入駐元宇宙辦公室　開工開會以活動表現賞虛擬幣

下一篇文章

【品味投資】Chanel加價　關LV Hermès Gucci咩事？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【NFT】周杰倫進軍NFT　旗下潮牌PHANTACi元旦日起售1萬個限量NFT
【NFT】周杰倫進軍NFT　旗下潮牌PHANTACi元旦日起售1萬個限量NFT
【港鐵優惠】港鐵延續3.8%車費回贈至明年6月底　都會票50元折扣將於明年1月1日完結
【港鐵優惠】港鐵延續3.8%車費回贈至明年6月底　都會票50元折扣將於明年1月1日完結
今日理財筆記 - 夫婦冀50歲退休　點樣把握7年時間儲退休及教育基金？
夫婦冀50歲退休　點樣把握7年時間儲退休及教育基金？
【2022展望】調查：華爾街投資者明年最擔心3件事　看淡股市料標普500全年升幅不到10%
【2022展望】調查：華爾街投資者明年最擔心3件事　看淡股市料標普500全年升幅不到10%
【職場機遇】第5期「特別‧愛增值」計劃1月接受申請　學費全免兼有每月最高$5,800津貼
【職場機遇】第5期「特別‧愛增值」計劃1月接受申請　學費全免兼有每月最高$5,800津貼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款