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育兒的真諦　別把子女逼得太緊

博客 11:35 2021/12/31

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幫子女更了解自己，發掘潛能，接受失敗，保持信心再作嘗試。

筆者想補充育兒初衷的文章，推介電影「奇蹟補習社」。這套日本電影不只勵志，更能讓父母和教育工作者的在教導孩子時有所反思，值得一看。

戲中帶出一些反思，例如學校是否只應追求名次、父母是否只是顧及自己的要求或夢想，而漠視子女的特性、興趣和發展速度，把子女逼到透不過氣來。

【不忘育兒初衷　關心孩子身心發展：按此

一名高中女生全級包尾，學識和常識都不足，學校和父親認為她連進最低要求大學的機會也渺茫，負面說話不絕。但母親絕不放棄而且全力支持，女兒失敗仍然鼓勵，多做兩份兼職應付補習費和給予女兒100%信心。

加上孩子幸運遇到一位滿懷教學理想的補習老師，老師全力付出，留守至深夜，想盡辦法找出每個學生的優點及弱點，因才施教，發掘學生的潛能。

女生雖經歷困難和絕望，但最後仍不放棄，最終考進日本頂級的慶應大學。戲中並不脫離現實，因為不是每個學生也能夠成功進入心儀的大學。

應看重孩子付出的努力

補習老師幫學生（父母幫子女）更了解自己，發掘潛能，接受失敗，保持信心再試。這才是教學與育兒的真諦。補習老師誨人不倦、淳淳善誘，設身處地與學生溝通。例如以機友（打遊戲機）角色與學生溝打成一片，一步一步鼓勵學生進步，很令人感動和敬重，值得我們學習。

電影讓我們明白，不應只着重子女入到心儀學校才高興，而是看他們曾經付出的努力。

每位父母也望子成龍，但別把子女逼得太緊。

希望我們做個能讓子女身、心得到健康成長的父母，孩子遇到用心教導的老師、導師。

 

【爸爸的角色‧之六】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 李錦博士

欄名 : 親子理財

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