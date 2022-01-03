【消費優惠】東海飲食虎年宴套餐午市88折　點一龍買賀歲糕點送$50餐飲現金券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 東海飲食：虎年宴套餐午市88折

由即日起至2月13日，東海推出「虎年宴」，12位套餐共3款選擇，菜式包括金銀蒜蒸開邊龍蝦、黃金百花釀蟹拑、紅燒蟹皇大生翅，足料美味之餘，凡惠顧「虎年宴」再送高達600元現金券。

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此外，凡於1月15日或之前享用此套餐，或1月15日之前落訂預訂，每席可享免加一服務費。另外午市可享88折優惠，外賣自取亦享78折。

優惠詳情

分店一覽： 東海薈 尖沙咀北京道1號11樓

沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1樓117號舖 東海薈‧拉斐特 銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓

尖沙咀彌敦道100號 The ONE L12

青衣青敬路33號青衣城1樓117號 東海酒家 鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈2樓

2. 點一龍：買賀歲糕點送$50餐飲現金券

喜迎新春佳節，點一龍設計了一系列賀歲糕點及禮盒賀新禧，包括金箔鮮薑汁鴻運年糕及瑤柱臘味蘿蔔糕。現凡訂購賀歲糕點，每盒賀歲糕點均附上點一龍50元餐飲現金券一張。如訂購50盒或以上，可享9折優惠及免費本地送貨服務。

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網上訂購

3. 巷口炸雞屯門店：大份原味炸雞$20

由即日起至1月5日，巷口炸雞屯門店推出優惠，大份原味炸雞只售20元（原價39元）。每日限量50份。

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地址：新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期AEON UG樓UG10號舖

撰文：hket小編

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