【消費優惠】東海飲食虎年宴套餐午市88折　點一龍買賀歲糕點送$50餐飲現金券

下一篇文章
【交稅】信用卡交稅優惠回贈一覽 邊張卡可享高達700元獎賞？
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 東海飲食：虎年宴套餐午市88折
由即日起至2月13日，東海推出「虎年宴」，12位套餐共3款選擇，菜式包括金銀蒜蒸開邊龍蝦、黃金百花釀蟹拑、紅燒蟹皇大生翅，足料美味之餘，凡惠顧「虎年宴」再送高達600元現金券。
此外，凡於1月15日或之前享用此套餐，或1月15日之前落訂預訂，每席可享免加一服務費。另外午市可享88折優惠，外賣自取亦享78折。
分店一覽：
東海薈
- 尖沙咀北京道1號11樓
- 沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1樓117號舖
東海薈‧拉斐特
- 銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓
- 尖沙咀彌敦道100號 The ONE L12
- 青衣青敬路33號青衣城1樓117號
東海酒家
- 鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈2樓
2. 點一龍：買賀歲糕點送$50餐飲現金券
喜迎新春佳節，點一龍設計了一系列賀歲糕點及禮盒賀新禧，包括金箔鮮薑汁鴻運年糕及瑤柱臘味蘿蔔糕。現凡訂購賀歲糕點，每盒賀歲糕點均附上點一龍50元餐飲現金券一張。如訂購50盒或以上，可享9折優惠及免費本地送貨服務。
3. 巷口炸雞屯門店：大份原味炸雞$20
由即日起至1月5日，巷口炸雞屯門店推出優惠，大份原味炸雞只售20元（原價39元）。每日限量50份。
地址：新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期AEON UG樓UG10號舖
撰文：hket小編
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 今日優惠精選