▲ 【理財規劃】年終財務規劃回顧 善用「扣稅三寶」慳稅兼提升退休保障

2021年快將過去，除了藉着佳節假期放鬆身心外，也是時候回顧這一年訂下的計劃有否一一實行。在各式各樣的大計中，財務規劃便是其中一個需要不斷審視及調整的大計。原因很簡單，擁有穩健的財政基礎，才能實現人生各個階段的目標與理想。既然財務規劃如此重要，應該從何開始？我們不妨從各納稅人最關心的稅務及不論打工仔或老闆都憧憬的退休方面着手。

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「扣稅三寶」慳稅同時提升保障

2019年政府牽頭業界推出「扣稅三寶」自願醫保（VHIS）、合資格延期年金保單（QDAP）及強積金可扣稅自願性供款（TVC）。VHIS目標是提升個人償款住院保險產品的保障水平，並透過提供稅務優惠鼓勵更多市民選用私營醫療服務，長遠減低公立醫院壓力。至於QDAP則屬延期年金，產品需符合保險業監管局發出的特定指引並經保監局的認證，方為合資格延期年金保單。QDAP的保費同樣可申請扣稅，供款期最少5年，年屆50歲或以上便可開始領取年金收入。

今年年初，宏利就港人報稅習慣及稅務知識進行調查，在6條與「扣稅三寶」相關的稅務問題中，平均只答對1.4條，更只有27%受訪者正確選答「扣稅三寶」可申請扣稅。在提交報稅表時，僅33%的受訪者會主動尋找額外稅務優惠；而會利用「扣稅三寶」申請稅務扣減的受訪者更不足4成，反映港人對這三類可扣稅方案的稅務優惠認知有待加強。

事實上，每個課稅年度，VHIS投保人就每名受保人的可扣稅保費上限為8,000港元，受保指明親屬人數不設上限。換言之，為愈多指明親屬購買VHIS，除可申請更高扣稅額外，亦可為他們提供更周全的健康保障。而投保QDAP及TVC作退休儲蓄，不但可為未來退休生活做好準備，每名納稅人於每個課稅年度更可享合計上限60,000港元的免稅額，最高可節省10,200港元稅款。

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增加被動收入維持退休生活

及早籌劃並確立各種被動收入來源是維持理想退休生活的關鍵。據我們今年6月至7月期間進行的另一個調查顯示，港人平均理想退休年齡為62歲，雖然有接近三分一的受訪者表示「為退休而儲蓄」為目前首要財務目標，卻只有41%有信心可於理想年齡退休，大部分受訪者皆對退休後的財務狀況感到憂慮。

逾半受訪者預期自己退休後將會有高息股票（60%）、年金（40%）、收益基金（39%）及物業投資租金收入（38%）。除了上述被動收入外，帶有保證入息的壽險計劃亦是近年較多人選擇的退休理財新趨勢。市場上就有產品由首個保單周年日起，保證每年可獲相等於名義金額5%的保證現金儲備直至受保人100歲，加上可以自由決定將已鎖定的非保證終期紅利積存以賺取非保證利息，或提取作靈活運用，方便用作補貼退休生活開支或應付較大額的非經常性開支。

財務規劃不單只着眼於如何增加收入，同樣重要的是支出要用得其所，好好投資及善用各式理財產品為自己累積資本。大家不妨諮詢理財顧問的專業意見，為充滿變數的未來作好準備。

本文章旨在簡單介紹部分保險產品詳情，並非及不應被視為建議、推銷或游說認購或銷售任何產品或服務或參與任何計劃。請參閱產品單張以了解更全面的產品資料及風險。如對內容有任何疑問，請徵詢獨立專業人士的意見。