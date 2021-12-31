  • 19°C
香港時間 : 20211231日 (週五) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】韓手遊商擬2022年中入駐元宇宙辦公室　開工開會以活動表現賞虛擬幣

個人增值 15:35 2021/12/31

分享：

有咩慘過要返工？就係入虛擬世界都要繼續返工！

今年世界掀起元宇宙（Metaverse）熱潮，以往大多數人只關注元宇宙在娛樂、遊戲方面的發展，你又有沒有想過有天能在虛擬世界中上班呢？南韓手機遊戲公司Com2uS日前開發全球首個元宇宙商業世界「Com2Verse」，更打算於2022年下半年起將公司旗下2,500名員工搬入元宇宙中，實行讓員工在虛擬世界生活、打卡上班、開會、工作等。

【中國首個元宇宙產品 百度「希壤」會帶來咩新體驗？：按此

疫情下不少公司都容許員工在家工作，不過現時在家工作時仍是隔着屏幕，同事間始終有段距離感。但若在元宇宙中上班，員工除了能與同事近距離交流、如現實生活中處理各種文件、管理日程、工作等，更能還原現實上班的情境，例如趕返工打卡、乘電梯到辦公樓層、開電腦辦公、在會議室開會做簡報，讓員工猶如置身在真實的生活空間中。

整個元宇宙生態非常完整，猶如現實生活般，除了有商業世界可以提供金融、醫療、教育、分銷等服務，亦有主題公園世界及社區世界。前者是讓用戶參與遊戲、音樂、電影及表演的地方；後者為用戶日常交流及分享的地方。「Com2Verse」更準備開發自家加密貨幣，引入經濟循環，屆時平台便會根據每位用戶的活動表現發放虛擬貨幣作為獎勵，讓用戶在平台中消費。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場機遇】第5期「特別‧愛增值」計劃1月接受申請　學費全免兼有每月最高$5,800津貼
2021/12/30
【職場機遇】第5期「特別‧愛增值」計劃1月接受申請　學費全免兼有每月最高$5,800津貼
【職場調查】兩性收入不平等　婦女因生育錯過升職或須轉低薪工作
2021/12/27
【職場調查】兩性收入不平等　婦女因生育錯過升職或須轉低薪工作
【職場福利】在家工作受傷可獲賠償？加拿大法院裁定WFH受傷屬工傷意外
2021/12/26
【職場福利】在家工作受傷可獲賠償？加拿大法院裁定WFH受傷屬工傷意外
【職場調查】勞動力短缺非因後生想「躺平」　經濟學家：因嬰兒潮一代受惠股樓升值提早退休
2021/12/23
【職場調查】勞動力短缺非因後生想「躺平」　經濟學家：因嬰兒潮一代受惠股樓升值提早退休
【2022請假攻略】一年之計在砌假！　放足半個月！如何請8日「豪」放17日？
2021/12/23
【2022請假攻略】一年之計在砌假！　放足半個月！如何請8日「豪」放17日？
虛擬貨幣 在家工作 南韓 元宇宙 香港

下一篇文章

疫下6位數開按摩店1年極速回本兼開分店　蘇麗珊：對香港依然有信心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【NFT】周杰倫進軍NFT　旗下潮牌PHANTACi元旦日起售1萬個限量NFT
【NFT】周杰倫進軍NFT　旗下潮牌PHANTACi元旦日起售1萬個限量NFT
【港鐵優惠】港鐵延續3.8%車費回贈至明年6月底　都會票50元折扣將於明年1月1日完結
【港鐵優惠】港鐵延續3.8%車費回贈至明年6月底　都會票50元折扣將於明年1月1日完結
今日理財筆記 - 夫婦冀50歲退休　點樣把握7年時間儲退休及教育基金？
夫婦冀50歲退休　點樣把握7年時間儲退休及教育基金？
【2022展望】調查：華爾街投資者明年最擔心3件事　看淡股市料標普500全年升幅不到10%
【2022展望】調查：華爾街投資者明年最擔心3件事　看淡股市料標普500全年升幅不到10%
【職場機遇】第5期「特別‧愛增值」計劃1月接受申請　學費全免兼有每月最高$5,800津貼
【職場機遇】第5期「特別‧愛增值」計劃1月接受申請　學費全免兼有每月最高$5,800津貼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款