【元宇宙】韓手遊商擬2022年中入駐元宇宙辦公室　開工開會以活動表現賞虛擬幣

有咩慘過要返工？就係入虛擬世界都要繼續返工！

今年世界掀起元宇宙（Metaverse）熱潮，以往大多數人只關注元宇宙在娛樂、遊戲方面的發展，你又有沒有想過有天能在虛擬世界中上班呢？南韓手機遊戲公司Com2uS日前開發全球首個元宇宙商業世界「Com2Verse」，更打算於2022年下半年起將公司旗下2,500名員工搬入元宇宙中，實行讓員工在虛擬世界生活、打卡上班、開會、工作等。

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疫情下不少公司都容許員工在家工作，不過現時在家工作時仍是隔着屏幕，同事間始終有段距離感。但若在元宇宙中上班，員工除了能與同事近距離交流、如現實生活中處理各種文件、管理日程、工作等，更能還原現實上班的情境，例如趕返工打卡、乘電梯到辦公樓層、開電腦辦公、在會議室開會做簡報，讓員工猶如置身在真實的生活空間中。

整個元宇宙生態非常完整，猶如現實生活般，除了有商業世界可以提供金融、醫療、教育、分銷等服務，亦有主題公園世界及社區世界。前者是讓用戶參與遊戲、音樂、電影及表演的地方；後者為用戶日常交流及分享的地方。「Com2Verse」更準備開發自家加密貨幣，引入經濟循環，屆時平台便會根據每位用戶的活動表現發放虛擬貨幣作為獎勵，讓用戶在平台中消費。

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責任編輯：嚴熹曼

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