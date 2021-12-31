▲ 【除夕交通】倒數玩夜咗有咩車搭？ 港鐵巴士電車渡輪安排一覽

今晚除夕夜，相信不少市民都會外出倒數迎接2022年，運輸署提醒市民，要留意為配合節日慶祝活動而實施的特別交通及運輸安排。港鐵、部分巴士及專綫小巴路綫有延長服務，想知倒數後有咩車可以搭返屋企，就要留意下文啦！

【除夕倒數好去處 演唱會賞夜景市集迎2022：按此】

運輸署指，中環蘭桂坊一帶12月31日下午2時起至翌日上午5時實施封路安排，而就公共運輸方面，將實施以下服務調整：

港鐵

港鐵8條鐵路綫（迪士尼綫及機場快綫除外）12月31日下午會加強班次，並延長服務1小時。輕鐵所有路綫亦會延長服務時間1小時。

巴士

部分巴士及專綫小巴路綫會調整、加強服務或延長服務時間。

九巴表示，為配合在西九文化區舉行的《香港跨年倒數演唱會》，九巴將於2022年1月1日凌晨，開辦13條跨年巴士綫，在演唱會結束後由匯民道柯士甸站巴士站開出。此外，九巴亦會延長13條常規綫的服務時間至凌晨後，方便市民。

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電車

電車服務會延長服務時間至翌日凌晨2時30分。

渡輪

往來中環及尖沙咀的渡輪亦會延長服務時間至翌日凌晨1時，而往來中環及坪洲的渡輪則會於2022年1月1日凌晨1時及凌晨1時45分別加開一班往中環及一班往坪洲的班次。

責任編輯：李瑩

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