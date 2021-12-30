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【儲蓄保險】3種紅利有咩分別？　比拼4款熱推長期儲蓄保險

保險 18:45 2021/12/30

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【儲蓄保險】3種紅利有咩分別？　比拼4款熱推長期儲蓄保險

2. 歸原紅利：不同公司不同定義

「歸原紅利」（Reversionary Bonus）屬非保證回報一種。保監局定義下，其面值（Face Value）在派發後不會改變，永久附加於人壽保額（Sum Assured）上，並會於受保人身故時支付。然而，正如較早前提到，這類長期儲蓄保單本身不重視身故保障，僅重視長綫儲蓄回報，因此僅增加人壽保額意義不大。

至於「歸原紅利」在現金價值（Cash Value）上，一經宣布亦非保證，退保時保險公司僅會按折讓價值支付，通常低於其面值。因此「歸原紅利」本質上較重視身故賠償，與投保人的理財目標可能有衝突。

【拆解「收租保單」真相 比較3大要點避免中伏：按此

10Life比較4款產品中，有3款產品提供「歸原紅利」。不過，10Life發現永明傳富「歸原紅利」定義與其他2款保險有重大分別，原因是永明傳富無論是面值還是現金價值，一經宣布都「將變成保證並在保單內累積」（見下表），與其他保險公司提到現金價值一經宣布亦屬非保證有差異，對於投保人而言穩定性更高，對長期儲蓄更有利。

    點擊圖片放大

以第20個保單年期退保計算，永明傳富「歸原紅利」預期現金價值為3.9萬美元，屬3款產品中最高，之後為保誠雋陞（2.8萬美元）、友邦充裕（8,685美元）。值得注意的是，後兩者僅面值屬一經公布即屬保證，僅適用於身故賠償。宏利創富則未有提供任何歸原紅利。

3. 終期紅利：保單終止前浮動幅度大

「終期紅利」（Terminal Bonus）每年均會公布，惟之後金額可能會升升跌跌，到保單終止時（如身故、退保或保單期滿）才釐定實際金額並一次過支付，意味期間價值可能會浮動，屬三種紅利中不確定性最高。

以4款產品為例，第20年宏利創富終期紅利為14.2萬美元，緊隨其後為友邦充裕（12萬美元）、永明傳富（10.2萬美元）、保誠雋陞（8.9萬美元）。

以總現金價值計算，當中計及4款產品的保證現金價值，第20個保單年度宏利創富及永明傳富預期連本帶利接近24.2萬美元，其次為友邦充裕（22.9萬美元）及保誠雋陞（22萬美元）。

上述4款長期儲蓄保險僅屬例子，以闡釋不同紅利之分別，市場上仍有不少同類型產品供投保人選購。最後，投保人若打算買入這些重視長綫回報的儲蓄保險產品，此前必須明白「周年紅利」、「歸原紅利」、「終期紅利」分別，了解哪種非保證回報確定性較高；亦需要了解在個別名詞上，例如「歸原紅利」不同保險公司有不同定義。

比拼4款熱推長期儲蓄保險，不同紅利有何分別？【上一頁

 

【文章來源：10Life；原題：剖析「非保證回報」細項 比拼4款代理熱推長期儲蓄保險，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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