【儲蓄保險】3種紅利有咩分別？　比拼4款熱推長期儲蓄保險

長期儲蓄保險憑着較高非保證回報在低息環境下熱推，而非保證回報又有些細項值得投保人留意，包括「周年紅利」、「歸原紅利」、「終期紅利」，究竟這些「紅利」有甚麼分別？10Life今次會以保險代理近月力推的4款長期儲蓄保險作實例闡釋，更發現原來「歸原紅利」於不同保險公司有不同定義，將影響回報可靠性。

長期儲蓄保險種類眾多，有些強調高人壽保障，有些強調高保證回報，亦有些所謂「Coupon Plan」重視每年分派紅利，我們今次集中比較着重非保證回報的儲蓄保險。這類保險保證回報、身故賠償保障相對低，被視為適合子女升學教育、退休等理財目標，儲蓄期長達20年。

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重視非保證回報 惟紅利各有差異

惟正如其他儲蓄及投資產品，較高的非保證回報意味着不確定性較高。消費者需要注意的是，非保證回報有不同組成部分，不同「紅利」意味着回報穩定性各有差異。

10Life今次以4款儲蓄保險作實例解釋非保證回報差異，包括友邦充裕未來・盈尚（友邦充裕）、宏利創富傳承保障計劃2（宏利創富）、保誠特級「雋陞」儲蓄保障計劃II（保誠雋陞）、永明金融傳富儲蓄計劃（永明傳富）。

是次比較情景為35歲非吸煙男性，繳付期5年，每年供款2萬美元，總供款為10萬美元，目標儲蓄期為長達20年，並以基本情景作出比較。

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1. 周年紅利：每年派發及支付

根據保監局定義，「周年紅利」（Cash Bonus）為每年派發及支付，已派發的數額將不會改變，並可提取或存放於保險公司，以收取非保證利息。不過，上述4款產品較傾向發放歸原紅利及終期紅利予保單持有人。

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【文章來源：10Life；原題：剖析「非保證回報」細項 比拼4款代理熱推長期儲蓄保險，已獲授權轉載。】