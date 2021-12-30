  • 19°C
香港時間 : 20211231日 (週五) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　

博客 18:45 2021/12/30

分享：

【儲蓄保險】3種紅利有咩分別？　比拼4款熱推長期儲蓄保險

長期儲蓄保險憑着較高非保證回報在低息環境下熱推，而非保證回報又有些細項值得投保人留意，包括「周年紅利」、「歸原紅利」、「終期紅利」，究竟這些「紅利」有甚麼分別？10Life今次會以保險代理近月力推的4款長期儲蓄保險作實例闡釋，更發現原來「歸原紅利」於不同保險公司有不同定義，將影響回報可靠性。

長期儲蓄保險種類眾多，有些強調高人壽保障，有些強調高保證回報，亦有些所謂「Coupon Plan」重視每年分派紅利，我們今次集中比較着重非保證回報的儲蓄保險。這類保險保證回報、身故賠償保障相對低，被視為適合子女升學教育、退休等理財目標，儲蓄期長達20年。

【抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉：按此

重視非保證回報　惟紅利各有差異

惟正如其他儲蓄及投資產品，較高的非保證回報意味着不確定性較高。消費者需要注意的是，非保證回報有不同組成部分，不同「紅利」意味着回報穩定性各有差異。

10Life今次以4款儲蓄保險作實例解釋非保證回報差異，包括友邦充裕未來・盈尚（友邦充裕）、宏利創富傳承保障計劃2（宏利創富）、保誠特級「雋陞」儲蓄保障計劃II（保誠雋陞）、永明金融傳富儲蓄計劃（永明傳富）。

是次比較情景為35歲非吸煙男性，繳付期5年，每年供款2萬美元，總供款為10萬美元，目標儲蓄期為長達20年，並以基本情景作出比較。

    點擊圖片放大

1. 周年紅利：每年派發及支付

根據保監局定義，「周年紅利」（Cash Bonus）為每年派發及支付，已派發的數額將不會改變，並可提取或存放於保險公司，以收取非保證利息。不過，上述4款產品較傾向發放歸原紅利及終期紅利予保單持有人。

歸原紅利、終期紅利對保單價值有何影響？【下一頁

【文章來源：10Life；原題：剖析「非保證回報」細項 比拼4款代理熱推長期儲蓄保險，已獲授權轉載。】

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
2021/12/30
【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
博客 - 【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
2021/12/23
【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
2021/12/16
【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
博客 - 【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
2021/12/16
【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
【投連險】12個不同情景　比較7款投連險費用蠶食力
2021/12/09
【投連險】12個不同情景　比較7款投連險費用蠶食力
儲蓄保險 儲蓄保障計劃 長期儲蓄保險 保險種類 保險公司 儲蓄

上一篇文章

育兒的真諦　別把子女逼得太緊

下一篇文章

中價位運動服環保新力軍　PANGAIA三大環保面料闖市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【理財規劃】新一年準備學投資？　新手必知3個常犯錯誤　助你減少不必要損失
【理財規劃】新一年準備學投資？　新手必知3個常犯錯誤　助你減少不必要損失
保險知多啲 - 追求健康晚年生活必須未雨綢繆
追求健康晚年生活必須未雨綢繆
中價位運動服環保新力軍　PANGAIA三大環保面料闖市場
中價位運動服環保新力軍　PANGAIA三大環保面料闖市場
博客 - 【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
阿里導航 - 平台企業碳中和目標 攜生態夥伴邁向低碳循環經濟模式　何為範圍123？
平台企業碳中和目標 攜生態夥伴邁向低碳循環經濟模式　何為範圍123？
博客 - 【理財個案】43歲夫婦月入11萬擁2物業　怎部署7年後退休兼儲400萬子女教育基金？
【理財個案】43歲夫婦月入11萬擁2物業　怎部署7年後退休兼儲400萬子女教育基金？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款