▲ 【福布斯富豪榜】財富增長最快10大富豪 馬斯克今年身家暴增千億奪冠 邊個香港富豪上榜？

《福布斯》近日公布2021年全球財富增長最快的十大富豪榜名單，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）今年財富暴增逾千億美元，排名第一。雖然這10大富豪中有6位來自美國，但同時有2名來自中國及香港的富翁躋身榜單，二人在今年的財富增長分別達310億及260億美元。

據《福布斯》估計，在全球2,660名億萬富翁中，有1,800人今年財富錄得增長。而精英中的精英，在過去一年裏，他們本已巨大的財富又增加數百億，甚至是上千億美元。《福布斯》指，2021年財富增長最快的10大富豪，今年財富總計增加4,580億美元，佔全球億萬富翁從1月1日至12月10日增加1.6萬億美元財富的四分之一以上。

這10大富豪中有6位美國人，他們都來自科技或與科技相關的行業。這6位美國富豪的財富總計增加3,040億美元，受惠美股造好，他們淨資產平均增長51%。

Tesla創辦人馬斯克今年財富增加1,098億美元，為今年全球財富增長最快的富豪，他現時持有的淨資產約2,654億美元。而美國以外，印度、法國、中國和香港均有富豪上榜。

■福布斯2021年財富增長最快10大富豪■

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責任編輯：李瑩

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