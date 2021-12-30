【樂悠咭】政府設4間臨時中心處理申請　3個月內滿60歲可申請「樂悠咭」

政府今日（30日）宣布，將從下星期一（3日）起設立4間臨時服務中心，協助60歲至64歲合資格人士申請個人八達通卡「樂悠咭」。另外，政府亦將開始接受3個月內滿60歲合資格人士申請「樂悠咭」。

3個月內滿60歲現可申請「樂悠咭」

由2022年2月27日起，60至64歲合資格人士須持有「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。八達通現正接受合資格人士以郵寄方式或透過「八達通App」遞交的申請，但在明年1月31日後遞交的申請或未能趕及在2月27日前收到「樂悠咭」，屆時將無法享用2元乘車優惠。此外，將於3個月內滿60歲的人士亦可透過「八達通App」或郵寄表格申請「樂悠咭」，他們可於年滿60歲當天或2月27日起（以較後者為準）享用該優惠。

市民可於網頁下載申請表（不設免郵費回郵信封）或於指定地點領取紙本申請表（附有免郵費回郵信封），亦可透過「八達通App」申請「樂悠咭」。

另外，八達通已就資料缺漏的申請要求補交，政府提醒接獲短訊的申請人應盡快致電查詢熱綫（2266 2222，選擇語言後按6、2、3及0直接與職員聯絡），而收到信件的申請人則應在14天內使用夾附的回覆表格及回郵信封補交資料，否則其申請將不獲繼續處理。八達通已陸續寄出「樂悠咭」，並以短訊通知。如在收到短訊後10日或在完成申請後4星期仍未收到，可致電熱綫查詢。

4間臨時服務中心

4間臨時「樂悠咭」申請服務中心地址：

灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室

旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室

沙田大圍顯和里5號顯徑鄰里社區中心2樓會議室

天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室

服務中心辦公時間：星期一至五（上午9時至下午8時）、星期六（上午9時至下午1時），星期日及公眾假期休息。

而每人只可持有一張「樂悠咭」，咭面印有合資格人士的相片及姓名。政府會資助首次申請的20元申請費用，申請人無須另行支付任何費用。65歲或以上受惠人士可繼續享用該優惠，政府將另行公布他們申請「樂悠咭」的安排；合資格殘疾人士則可繼續享用該優惠而毋須申請。

責任編輯：曹佩鈞

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